Россияне рассказали о драке журналистов во время встречи Байдена и Путина. Видео

В Женеве во время протокольной встречи президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина произошла давка российских и американских журналистов, которая местами перерастала в драку. Причиной стало желание большого количества представителей СМИ попасть внутрь виллы Ла Гранж.

Как пишет в Telegram телеканал RT со ссылкой на журналиста из кремлевского пула Дмитрия Смирнова, когда Путин и Байден зашли в здание, журналисты обеих стран бросились к двери в зал.

"Но американцы сначала никого не пускали, потом попытались выстроить в две линии, потом отгоняли вообще всех подальше. И если россияне вели себя вполне спокойно, то американцы лезли как на театральный буфет. И это была настоящая драка! В итоге внутрь попали лишь несколько человек", – говорится в сообщении.

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Журналист отметил, что встреча Путина и Байдена проходила прямо через порог и президенты прекрасно слышали крики и шум.

"Это была, без сомнения, самая громкая протокольная часть в истории российско-американских отношений", – подчеркнул Смирнов.

В конце концов представителей СМИ просто прогнали прочь, а дверь взяли под усиленную охрану.

Позднее журналист уточнил, что давку устроила не только американская пресса, но и российская.

"Разница в том, что американцы, помимо того, что толкаются, еще и громко кричат... А наши толкаются точно так же, но молча", – рассказал он.

В свою очередь, корреспондент телеканала CNN Кэйтлен Коллинз рассказала, что изначально планировалось, что представителям СМИ с обеих сторон разрешат одновременно зайти в переговорную комнату на начало встречи, чтобы сделать фотографии и выслушать открывающие заявления.

Когда охрана разрешила проходить в комнату, каждый из представителей СМИ попытался занять лучшее место. В образовавшемся столпотворении не все представители пула американского президента успели пройти в зал. Коллинз описала сложившуюся ситуацию как хаос.

Как сообщал OBOZREVATEL, на данный момент встреча Байдена и Путина в узком составе завершились. Она длились почти 2 часа – дольше, чем было запланировано.