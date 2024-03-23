Россияне распространяют за границей пропагандистские открытки с Зеленским: фото

В странах Европы начали появляться открытки с изображением президента Украины Владимира Зеленского, который просит денег на разных языках мира. Фото открыток распространяют подконтрольные кремлевскому режиму медиа.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации. Там заявили, что листовки были расклеены российской общиной в Германии.

По информации, полученной от посольства Украины в Германии и МИДа Украины, Центр сообщает, что таким образом россияне стараются дискредитировать Владимира Зеленского путем создания образа "нищего".

Также отмечается, что листовки были использованы исключительно для создания пропагандистского контента, после чего сами россияне их сняли.

Как сообщал OBOZ.UA, в Германии эксперты по цифровой криминалистике разоблачили масштабную дезинформационную кампанию против правительства страны. Для продвижения пророссийских нарративов в соцсети X, ранее известной как Twitter, было создано десятки тысяч фейковых аккаунтов.

Служба безопасности Украины разоблачила российскую информационно-психологическую операцию, которая через email-рассылку пытается посеять панику среди украинцев. В письмах враг предлагает сотрудничество со своими спецслужбами за вознаграждение с целью дестабилизировать ситуацию внутри Украины.

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