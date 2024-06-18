'Россия зависит от авторитарных стран': Столтенберг объяснил, на что указывает визит Путина в КНДР

Запланированный на 18 июня визит российского диктатора Владимира Путина в Северную Корею – еще одно доказательство того, что Москва все больше зависит от авторитарных государств. Сотрудничая с КНДР Москва нарушает все санкции, наложенные на эту страну.

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Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в аналитическом центре Wilson Center в Вашингтоне в понедельник, 17 июня. Он напомнил, что самыми близкими друзьями РФ, а также сторонниками ее агрессии, являются такие страны, как Иран, КНДР и Китай.

По словам генсека НАТО, поездка Путина в Пхеньян "демонстрирует, насколько Москва сейчас зависит от авторитарных стран по всему миру".

На вопрос, какие действия может предпринять Североатлантический Альянс в связи с сотрудничеством этой "оси зла", Столтенберг напомнил, что против КНДР уже наложили много санкций.

"Проблема в том, что Россия сейчас нарушает эти санкции", – отметил генсек бока.

Он напомнил, что Северная Корея уже поставила России один миллион снарядов, и этот поток оружия продолжается.

Накануне в Кремле объявили, что российский диктатор Путин отправится в КНДР с визитом 18-19 июня. Издание ВВС предположило, что глава Кремля задумал еще сильнее укрепить сотрудничество двух стран в сфере вооружений. Ожидается, что в этот раз президент РФ будет просить у Ким Чен Ына не только оружие, но и живую силу. Страна-террорист нуждается в строителях и даже "добровольцах" для отправки на линию фронта в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик сказал, что КНДР отправила в РФ контейнеры с почти 5 млн снарядов. Путин, вероятно, будет просить еще больше боеприпасов во время своего предстоящего визита в Пхеньян на следующей неделе.

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