Глава Европарламента заявил, что санкции РФ не заставят их замолчать, и процитировал Льва Толстого
Санкции России против чиновников Европейского Союза не остановят их в вопросе отстаивания прав человека.
Такое заявление сделал на своей странице в Twitter глава Европарламента Давид Сассоли, процитировав также русского писателя Льва Толстого.
"Никакие санкции или запугивание не остановят Европарламент или меня в защите прав человека, свободы и демократии. Угрозы не заставят нас замолчать", – пояснил он.
Глава ЕП завершил свой пост цитатой Толстого: "Нет величия там, где нет простоты, добра и правды".
Как сообщал OBOZREVATEL, Россия запретила въезд на свою территорию нескольким европейским политикам и чиновникам, в частности и Сассоли, в ответ на санкции ЕС, введенные в марте.
Всего список состоит из восьми человек. Отметим, что один из них должен был посетить Россию по делу оппозиционера Алексея Навального.