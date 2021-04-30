Глава Европарламента заявил, что санкции РФ не заставят их замолчать, и процитировал Льва Толстого

Санкции России против чиновников Европейского Союза не остановят их в вопросе отстаивания прав человека.

Такое заявление сделал на своей странице в Twitter глава Европарламента Давид Сассоли, процитировав также русского писателя Льва Толстого.

"Никакие санкции или запугивание не остановят Европарламент или меня в защите прав человека, свободы и демократии. Угрозы не заставят нас замолчать", – пояснил он.

Глава ЕП завершил свой пост цитатой Толстого: "Нет величия там, где нет простоты, добра и правды".

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия запретила въезд на свою территорию нескольким европейским политикам и чиновникам, в частности и Сассоли, в ответ на санкции ЕС, введенные в марте.

Всего список состоит из восьми человек. Отметим, что один из них должен был посетить Россию по делу оппозиционера Алексея Навального.