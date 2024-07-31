'Россия является угрозой безопасности для ЕС': Еврокомиссия требует от Венгрии объяснений об упрощении въезда для россиян и белорусов

Европейская комиссия требует от Венгрии объяснить, как страна планирует упрощать въезд гражданам Беларуси и России, ведь это будет отвечать требованиям Шенгенской зоны. Там напомнили, что Россия является абсолютной угрозой всему Европейскому блогу.

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Об этом сообщила пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Гиппер на брифинге. Комментируя сообщение о том, что Венгрия, являющаяся членом Шенгенской зоны, ослабила правила въезда для граждан Беларуси и России, Гиппер отметила, что Еврокомиссия будет коммуникировать с венгерскими властями по этому вопросу.

Она добавила, что ведомство хочет выяснить масштабы визовых послаблений и их соответствие нормам безопасности.

"Россия представляет угрозу безопасности для ЕС. Все инструменты на уровне стран-членов и ЕС должны обеспечивать безопасность Евросоюза и принимать во внимание безопасность Шенгенской зоны в целом", – сказала Анита Гиппер.

Также пресс-секретарь напомнила, что Венгрия обязана выполнять все требования по въезду в Шенгенскую зону, включая наличие виз или актуальных вида на жительство и отсутствие в красных списках Шенгенской зоны.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после визита в Москву и встречи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным решил упростить въезд в страну лицам с российскими и белорусскими паспортами. Венгрия включила россиян и белорусов в программу так называемой "национальной карты". Специальная проверка владельцев такой карты на европейском уровне не проводится.

Европейская народная партия (ЕНП), крупнейшая политсила в ЕС, осудила решение Венгрии ослабить визовые ограничения для россиян и белорусов, назвав такой шаг риском для "национальной безопасности". В партии считают, что лидеры Евросоюза должны принять срочные контрмеры.

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