'Откроет двери шпионам': в крупнейшей партии ЕС осудили решение Венгрии упростить въезд россиянам

Европейская народная партия (ЕНП), самая большая политсила в ЕС, осудила решение Венгрии ослабить визовые ограничения для россиян и белорусов, назвав такой шаг риском для национальной безопасности. В партии считают, что лидеры Евросоюза должны принять срочные контрмеры.

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Об этом сообщила Financial Times, ссылаясь на письмо главы партии Манфреда Вебера главе Европейского Совета Шарлю Мишелю. По его словам, необходимость новой иммиграционной системы в Венгрии сомнительна.

Вебер подчеркнул, что такая политика Будапешта может "создать серьезные лазейки для шпионской деятельности" Кремля, а также разрешить большому количеству россиян въезжать в Венгрию с "минимальным наблюдением, создавая серьезный риск для национальной безопасности".

"Эта политика также может облегчить россиянам передвижение по Шенгенской зоне, обходя ограничения, которые требует законодательство ЕС", – добавил Вебер.

Он призвал Мишеля поднять этот вопрос на следующем саммите лидеров Евросоюза, который должен состояться в октябре.

Кроме того, глава ЕНП в своем письме призвал лидеров ЕС "принять самые жесткие меры" для защиты целостности Шенгенской зоны, ограничить "уже возникший" риск безопасности и предотвратить возможность вводить подобные инициативы государствам-членам Евросоюза.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после визита в Москву и встречи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным решил упростить въезд в страну лицам с российскими и белорусскими паспортами. Венгрия включила россиян и белорусов в программу так называемой "национальной карты". Специальная проверка владельцев такой карты на европейском уровне не проводится.

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