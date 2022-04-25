Россия выслала 40 немецких дипломатов и обвинила Берлин в "инсинуациях из-за Украины"
Россия решила выслать 40 сотрудников посольства Германии. Это ответный шаг страны-агрессора на аналогичные действия официального Берлина в начале апреля.
Об этом сообщил МИД РФ. Немецкому послу уже вручили соответствующую ноту об объявлении целого ряда дипломатов персонами нон-грата.
Российское внешнеполитическое ведомство выразило возмущение заявлением главы МИД Германии Анналены Бербок, которая обвинила некоторых дипломатов Кремля у подрыве свободы и единства немецкого общества.
Также российский МИД обвинил Берлин в "инсинуациях относительно происходящего в Украине".
Как сообщал OBOZREVATEL, Россия проводила тайную операцию на территории Франции. После ее разоблачения официальный Париж принял решение выдворить шестерых дипломатов страны-агрессора.