Франция разоблачила тайную операцию РФ и решила выдворить шестерых дипломатов

Россия проводила тайную операцию на территории Франции. После ее разоблачения официальный Париж принял решение выдворить шестерых дипломатов страны-агрессора.

Об этом сообщил МИД Франции на официальном сайте 11 апреля. В заявлении пресс-службы сказано, что Главное управление внутренней безопасности проводило длительное расследование, прежде чем принимать соответствующие меры.

"Шестеро российских агентов, действовавших под дипломатическим прикрытием и деятельность которых противоречила нашим национальным интересам, объявлены персонами нон-грата", – сообщило внешнеполитическое ведомство.

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Напомним, цивилизованные государства выдворили более 440 российских дипломатов из-за полномасштабной войны РФ против украинского народа. Этот шаг – акт солидарности с Украиной и продолжение глобальной изоляции страны-агрессора.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Россию также решили исключить из Совета ООН по правам человека. Такой шаг поддержали 93 государства, несмотря на то, что перед голосованием кремлевские дипломаты угрожали другим делегациям.