Россия всегда будет угрозой для соседних стран: Зурабишвили рассказала, как избавиться от опасности

Пятая президент Грузии Саломе Зурабишвили считает, что Россия всегда будет угрозой для стран, которые находятся рядом с ней. Так будет продолжаться до тех пор, пока РФ не вернется к международно признанным границам, а все оккупированные ею территории не будут освобождены.

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Это единственный способ обезопасить соседей РФ от риска вмешательства агрессора в их внутренние дела. Об этом Зурабишвили заявила в пятницу, 14 февраля, на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Единственный способ, чтобы любая страна рядом с Россией была уверена, что Россия больше не будет вмешиваться в ее дела, – это когда мирные переговоры будут включать все оккупированные Россией территории. Если Россия однозначно не признает свои границы, всегда будет риск вмешательства России – будь то гибридным путем, как в Грузии, или военным, как в Украине", – сказала она.

Политика не подчеркнула: соседние с РФ страны всегда будут жить со страхом повторения войны, пока она не вернется к своим границам.

Президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции заявил, что Россия готовит 15 новых дивизий, чтобы усилить угрозу Украине со стороны Беларуси. Они могут угрожать также Польше или странам Балтии.

Группировка численностью в 100-150 тысяч оккупантов будет находиться на беларуской территории "полностью или частично".

Как сообщал OBOZ.UA, в разведке Дании считают, что примерно в течение пяти лет Россия может быть готова к широкомасштабной войне в Европе. Такое развитие событий возможно при условии, что война в Украине прекратится или будет заморожена, и если НАТО одновременно с этим не перевооружится.

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