Россия может быть готова к масштабной войне с Европой через пять лет: в разведке Дании назвали условия

В разведке Дании считают, что примерно пять лет Россия может быть готова к широкомасштабной войне в Европе. Такое развитие событий возможно при условии, что война в Украине прекратится или будет заморожена, и если НАТО одновременно с этим не перевооружится.

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Об этом говорится в новой оценке угроз Службы военной разведки Дании, передает DR. Там отметили, что военная угроза со стороны России будет расти в ближайшие годы.

Пока нет угрозы военного нападения на Данию, однако примерно через два года Россия может представлять "реальную угрозу" для одной или нескольких стран НАТО, считают разведчики.

Свои оценки угрозы масштабной войны в Европе они объясняют тем, что Россия параллельно с полномасштабным вторжением в Украину инициировала большую реконструкцию и реформу своих вооруженных сил.

Однако за последний год эти усилия превратились из восстановления в "интенсивное военное перевооружение с целью ведения войны против НАТО", говорится в оценке.

По состоянию на сегодняшний день Россия уже успела нарастить свои мощности как по модернизации военной техники, так и значительно увеличила свое военное производство. РФ уже сегодня может высвободить ресурсы для своего перевооружения, направленного против НАТО, не в последнюю очередь благодаря финансовой и материальной поддержке, которую страна получает извне.

В датской разведке озвучили сценарий возможных действий РФ, если война в Украине прекратится или заморозится:

– Около полугода РФ сможет вести локальную войну в граничащей с Россией стране.

– Приблизительно через два года будет существовать реальная угроза отдельным или нескольким странам НАТО. РФ будет готова к региональной войне против нескольких стран в регионе Балтийского моря.

– Приблизительно через пять лет можно будет готовиться к масштабной войне на европейском континенте, в которую США не будут вмешиваться.

"Указанные временные горизонты предполагают, что НАТО не будет одновременно перевооружаться такими же темпами", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший командующий силами США в Европе генерал Бен Ходжес заявил, что Украина должна стать членом НАТО, а также войти в Европейский Союз. Это необходимо не только Украине, но и ее западным партнерам, поскольку включение украинского государства в состав этих двух блоков поможет предотвратить дальнейшую агрессию российского диктатора Владимира Путина уже против стран Запада.

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