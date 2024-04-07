Россия вербует студенток из Африки на производство ударных дронов 'Шахед' – расследование

РФ вербует студенток из Африки на производство "Шахедов" в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане, которыми оккупанты наносят удары по Украине. Молодых девушек привлекают через объявления в СМИ, соцсети и даже через сайты знакомств и в результате используют как принудительную рабочую силу – после занятий в местном колледже студенты собирают дроны для армии РФ, меняя их иранское название на "Герань".

По данным расследования нескольких российских журналистских проектов, молодых девушек из Африки привозят в РФ и привлекают к производству "Шахедов", пользуясь их уязвимым положением. По мнению аналитиков, речь идет о сексизме и расовой дискриминации африканок, которых Москва использует как рабочую силу и для создания положительного имиджа РФ в Африке и демонизации Украины, пишет "Голос Америки".

После недавней атаки на "Алабугу", где собирают "Шахеды", африканка Отьено Макрин Очиенг на видео, опубликованном на официальной странице "Алабуги" в сети Х, рассказала, что приехала из Кении учиться в "Алабуга Политех" на специальность "гостиничное хозяйство".

"Со мной сейчас все в порядке. Но люди, напавшие сегодня на наше общежитие, – настоящие варвары, которые заслуживают серьезного осуждения. Они хотели запугать нас, но, по моему мнению, им этого не удалось. "Алабуга" сильная, и мы справимся с этим", – заявила она.

В Telegram-канале ОЭЗ "Алабуга" заявили, что два БПЛА атаковали общежитие, пострадали шесть человек, среди которых двое подростков. В заведение, которое в Алабуге называют "колледжем", хотя официально оно им не является, принимают подростков с 9-го класса.

Позже СМИ сообщили, что в Алабуге было три БПЛА и пострадали не менее 12 человек, все студенты. Впрочем, пользователи Х в контексте (прилагается к публикациям, которые могут вводить в заблуждение) напомнили, что атака была нацелена не на общежития, а на производственную площадку из сборника "Шахедов", регулярно атакующих гражданские объекты в Украине.

Еще летом прошлого года российские СМИ выяснили, что студенты колледжа в Алабуге после занятий собирают дроны-камикадзе, об этом также писала газета The Washington Post.

Однако без внимания исследователей осталось то, что к сбору дронов привлечены не только российские студенты, но и молодые женщины из Африки, которых вербуют для переезда в РФ через объявления в СМИ и социальные сети.

Международные исследователи утверждают, что российские СМИ, такие как Sputnik и RT, в последнее время активно распространяют свое присутствие в странах Африки, где пытаются представить положительный образ страны-агрессора.

РФ использует свои СМИ не только для улучшения своего имиджа, но и набора рабочей силы из африканских стран.

Российские статьи затем перепечатывают и местные медиа, рекламирующие "безвозмездное переселение" в РФ, образование и субсидированное жилье в "туристическом городе с 1000-летней историей".

"Африканским женщинам в возрасте от 18 до 22 лет предлагают работу на современном заводе по производству композитных материалов с зарплатой от 580 долларов. Добавим, что это более чем привлекательная сумма. По данным экспертов, средняя зарплата в странах Африки составляет 290 долларов в Замбии, 228 долларов в Гане, 176 долларов в Гвинее, 118 долларов в Сенегале, 111 долларов в Кот-д'Ивуаре, 45 долларов в Гамбии и т.д.

Но, как пишут российские расследователи, эти способы привлечения оказались не очень действенными, поэтому рекрутеры вскоре переключились на сайты знакомств – Tinder и Badu.

При этом рекрутерами выступали сами студенты "Алабуга Политехник", которым оформили премиум-аккаунты на приложениях знакомств и, как утверждают журналисты, генеральный директор ОЭЗ "Алабуга" Тимур Шигивалеев лично писал тексты, которые студенты должны были рассылать из своих аккаунтов.

Он также подсказывал, где и какие ставить "смайлики", потому как выпускник МГИМО, в отличие от своих студентов, хорошо владеет английским языком.

Приглашали только молодых женщин до 22 лет – так распорядился Шигивалеев, который считал, что ребята из Африки могут быть слишком агрессивными и опасными.

Еще осенью 2022 года россиянам удалось заманить в Елабугу около двух десятков молодых африканок из Уганды, Эфиопии, Нигерии и Танзании. Их сразу после приезда изолировали от остальных студентов, построили отдельные помещения для учебы и проживания.

Их обучают на английском языке и сначала привлекали к самой грязной работе – мытье полов и уборку мусора. Позже африканок привлекли к производству дронов, говорят российские журналисты. Эта работа, по их данным, может занять по 12 часов.

В штатном расписании, доступ к которому получили журналисты "Протокола", африканских женщин называют "мулатками", следующей категорией в расписании являются "таджики" – общее название для людей из Центральной Азии, говорящих на фарсе, и высшую ступень в иерархии занимают "специалисты" – вероятно, российские студенты.

Как отмечает украинский исследователь Российской империи и колониализма Александр Полянич из шведского Университета Седертерна, такие проекты как "Алабуга", "свидетельствуют о расовой и гендерной дискриминации в современной России".

"Девушек из стран Африки дирекция учреждения официально называет "мулатками", а мужчин с другим цветом кожи принимать туда запрещено из-за их притворной "опасности и агрессивности". Это все печально известные клише и практики, которые берут свое происхождение в колониальных контекстах 19-го и 20-го веков", – рассказал исследователь "Голоса Америки".

Американская исследовательница вопросов расы и опыта темнокожих людей в бывшем СССР Кимберли Сент-Джулиан-Вернон считает, что Советский Союз годами культивировал свой образ в Африке как бескорыстно "помогающий" африканским странам, пострадавшим от западного колониализма.

Сейчас РФ пользуется страхом или болью молодых африканок, которые "имеют ограниченные возможности дома и часто являются мигрантами в результате войны или экономического разрушения", пишет исследовательница в соцсети Х.

Вернон добавляет, что РФ сама создает эти обстоятельства в Африке или пользуется ими, как это было в Мали и ЦАР. Но Запад не слишком замечает эту ситуацию и не противодействует этому.

"Чтобы противостоять силе российской материальной поддержки и пропаганды на континенте, Запад должен делать больше, чем говорить банальности о демократии, особенно странам, колонизированным и эксплуатируемым теми же образованиями", – пишет она.

По ее мнению, эта ситуация еще одно следствие российской войны в Украине. Она также свидетельствует о нежелании или отказе Запада признавать проблему, которая только вредит делу украинской борьбы.

Как сообщал OBOZ.UA, после прилетов в Алабуге в ГУР Минобороны Украины заявили, что атаки на военные объекты в РФ продолжатся, а радиус ударов будет увеличиваться. Представитель разведки Андрей Юсов также назвал удары по целям в Татарстане результативными.

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