Россия уже пытается завербовать уволенных при Трампе чиновников – CNN

Россия и Китай уже направили усилия своих разведывательных служб на вербовку федеральных служащих США. При этом главные "кандидаты", на которых сосредоточилась РФ, – это работники из сферы нацбезопасности Штатов, которые были уволены или готовятся к увольнению после начала президентства Дональда Трампа.

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Об этом пишет CNN, ссылаясь на данные четырех источников из американской разведки. "Разведданные указывают на то, что иностранные противники стремятся использовать усилия администрации Трампа по проведению массовых увольнений среди федеральных служащих", – отмечает издание.

Указывается, что как Россию, так и Китай больше всего интересуют сотрудники, которые имели допуск секретной информации. Второй пул для вербовки – сотрудники с испытательным сроком, которым грозит увольнение, но которые могут обладать ценной информацией о критически важной инфраструктуре США и правительственной бюрократии.

"Не нужно много воображения, чтобы понять, что эти брошенные федеральные служащие с богатыми знаниями представляют собой ошеломляюще привлекательные мишени для разведывательных служб наших конкурентов и противников", – рассказал один из источников издания.

При этом журналисты обращают внимание на еще один тревожный звоночек. Так, Министерство юстиции США уже предъявило обвинения нескольким бывшим военным и сотрудникам разведки за предоставление американских разведданных Китаю.

Кроме того, несколько чиновников в агентствах национальной безопасности, которые говорили с на условиях анонимности, выразили разочарование реакцией администрации Трампа на их замечания. "Сотрудники, которые считают, что работодатель плохо с ними обращается, исторически гораздо чаще раскрывают конфиденциальную информацию", – прокомментировал Холден Триплетт, который ранее занимал должность директора контрразведки в Совете национальной безопасности в первой администрации Трампа и является бывшим атташе ФБР в посольствах США в РФ и Китае.

Пока же ЦРУ и Министерство обороны США продолжают работу над сокращением персонала. В одной из служебных записок Пентагона говорилось, что более 5000 сотрудников с испытательным сроком могут быть уволены в краткосрочной перспективе. То есть все они могут стать мишенью Кремля или китайских властей.

Как сообщал OBOZ.UA, в США 27 февраля федеральный судья приказал Управлению кадрового менеджмента (OPM) отменить директивы, инициировавшие увольнение правительственных работников, находившихся на испытательном сроке. Массовое лишение этих людей должностей инициировала администрация президента Дональда Трампа.

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