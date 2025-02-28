В США суд заблокировал массовые увольнения федеральных работников администрацией Трампа: появились подробности

В США 27 февраля федеральный судья приказал Управлению кадрового менеджмента (OPM) отменить директивы, инициировавшие увольнение правительственных работников, находившихся на испытательном сроке. Массовое лишение этих людей должностей инициировала администрация президента Дональда Трампа.

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Об этом сообщает The Washington Post. По данным издания, окружной судья Уильям Алсуп обязал OPM отменить свои предыдущие директивы для более 20 ведомств, включая Министерство обороны, Службу парков, Бюро землеустройства, Национальный научный фонд и другие.

По его словам, Конгресс США предоставил полномочия нанимать и увольнять работников самим ведомствам. К примеру, у Министерства обороны такие полномочия прописаны в уставе.

"Управление кадрового менеджмента не имеет никаких полномочий, ни по одному закону в истории Вселенной, нанимать и увольнять работников другого ведомства. Они могут нанимать и увольнять только своих собственных сотрудников", – подчеркнул Алсуп.

WP пишет, что решение было принято после соответствующего иска от группы профсоюзов и правозащитных организаций во главе с Американской федерацией государственных служащих, представляющей почти 800 тысяч федеральных служащих по всей стране.

В иске говорилось, что OPM нарушило закон, когда в середине февраля 2025-го приказало государственным учреждениям уволить всех находящихся на испытательном сроке работников – то есть тех, кто работает первый или второй год. В некоторых случаях люди с большим стажем, начинавшие работать на новых должностях, тоже классифицировались как сотрудники с испытательным сроком.

По данным американских профсоюзов, под сокращение уже попали десятки тысяч человек. Часто людей освобождали электронным письмом от OPM, в котором ложно указываются причины.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале февраля президент США Дональд Трамп заморозил финансирование Агентства по международному развитию США (USAID). Около сотни сотрудников отправили в неоплачиваемые отпуска или уволили, а само учреждение оказалось под угрозой поглощения Госдепом.

Американский лидер заявил о намерении более чем в 30 раз сократить штат USAID: то есть с более чем 10 тыс. сотрудников агентства на должностях должно было остаться только 294. Профсоюзы, защищающие права сотрудников USAID, подали судебные иски против самого Трампа, его соратников и Госдепа США.

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