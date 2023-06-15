'Россия убивает': в Тбилиси устроили акцию с предостережением для властей Грузии. Фото

В столице Грузии Тбилиси прошла антивоенная акция. Неизвестные активисты расклеили на памятниках, имеющих отношение к России или СССР, плакаты, предостерегающие грузинскую власть от дружбы с Москвой.

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Как сообщает "Радио Свобода", акция состоялась в ночь на 14 июня. Плакаты с посланиями появились на памятниках Александру Пушкину, Владимиру Маяковскому, Максиму Горькому, Михаилу Лермонтову, Александру Грибоедову, Сергею Параджанову (чтобы посмотреть все фото, доскролльте новость до конца).

В частности, на памятнике Грибоедову, который похоронен в Тбилиси, несколько часов висел плакат с надписью: "Что нового подарит нам Москва? Сегодня – взрыв по мирным, завтра будет два".

На "Маяковском", который родился и вырос в Грузии, висело: "Стою посрамленно, придавлен пятой войны тяжкого груза. Смотрите, сочувствуйте, я – гражданин страны, взрывающей дамбы и шлюзы!".

На памятнике российскому политику Александру Собчаку повесили плакат с предостережением для Грузии не идти "по российскому пути". "И демократия может превратиться в диктатуру! Грузия! Остерегайся российского пути!" – говорится в послании.

А на памятнике режиссеру и политзаключенному Параджанову оставили послание со словами: "Киев уже не раз был на экране, исторический, пейзажный, архитектурный, разрушенный войной. Россия убивает!"

Спустя несколько часов сотрудники мэрии Тбилиси сняли все плакаты. Примечательно, что активисты не делали надписей непосредственно на монументах, что могло быть расценено как осквернение.

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