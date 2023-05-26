В Грузии на празднике последнего звонка школьники в знак поддержки Украины спели 'Червону калину'. Видео

Грузинские школьники на празднике последнего звонка, который отмечали 26 мая – в День независимости Грузии, очень эмоционально исполнили песню "Червона калина", которую знают по всему миру как символ непокорности Украины. Такой знак поддержки чрезвычайно растрогал украинцев.

Видео дня

Соответствующее видео опубликовала фотограф Марина Карпий на своей странице в Instagram. Она написала в комментарии, что маленькие грузины так искренне спели "Червону калину", что об этой поддержке должен знать весь мир (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Дети в грузинской школе посвятили свое выступление Украине. Как видно из кадров, при первых аккордах у детей засветились глаза, они радостно подхватили песню и исполнили ее очень трогательно.

Видео очень быстро набрало просмотров и лайков. Украинцы не могут сдержать эмоции и в комментариях благодарят Грузию за поддержку.

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