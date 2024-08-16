Россия теряет последних 'исторических союзников': как умирает московский аналог НАТО – ОДКБ, участники которого бегут от токсичного партнера

Движение стран Центральной Азии (Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана и Казахстана) в противоположную от России сторону с каждым годом становится все более активным, ведь они понимают: Москва становится все более угрожающим и токсичным партнером. Особенно это стало ощутимо после начала ее полномасштабного вторжения в Украину. Государства ЦА не поддержали РФ в войне и шаг за шагом удаляются от нее.

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Накануне саммита стран ЦА, недавно состоявшегося в Казахстане, президент этой страны Токаев опубликовал статью, в которой заявил, что из-за "сложной военно-политической обстановки по периметру" региона центральноазиатская пятерка должна сформировать свое пространство неделимой безопасности, то есть оборонительный союз. И как дал понять Токаев, Россию туда приглашать никто не собирается.

В Кремле считали, что "многополярный мир", за который диктатор РФ Путин сейчас воюет, неизбежно предполагает решающую роль на всем постсоветском пространстве, но Центральная Азия показывает, что он ошибался. Таким образом, развязав полномасштабную войну против Украины, Россия не только не приобрела больше влияния в мире, но и теряет те позиции, которые имела даже на территориях "исторического влияния".

Из-за предложения Токаева под удар попадает и российский "аналог" НАТО – ОДКБ, военная организация под руководством РФ, в которую входят РФ, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Армения, которая юридически пока также является участником ОДКБ, приостановила свое участие в 2024 году, заявляя о своем скором выходе из российского проекта.

О том, как Россия лишается своего влияния среди недавних союзников, – в материале OBOZ.UA.

Центральная Азия готовится защищаться… от России

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что у стран Центральной Азии появилась необходимость объединения в сфере оборонительной политики. До последнего времени некоторые страны региона в этом направлении опирались на РФ, но после нападения россиян на Украину активно начали пересматривать этот подход.

"На фоне сохранения сложной военно-политической обстановки по периметру Центральной Азии возникает необходимость кооперации в сфере оборонительной политики и безопасности", – отметил Токаев.

Логика здесь совершенно очевидна. Когда война с Украиной закончится, перед путинской Россией встанет вопрос: что делать дальше? Мирное развитие страны уже исключено, поэтому возникает настоятельная необходимость поиска новых врагов. Токаев и предлагает немедленно начать готовиться к тому, чтобы не стать следующими "нацистами".

Лидера Казахстана поддержал президент Узбекистана Мирзиеев (страна которого некоторое время была членом ОДКБ, но вовремя поняла суть московского проекта и покинула его в 1999 году), который также предложил странам Центральной Азии разработать концепцию региональной безопасности и стабильности.

Ведущая роль Казахстана и Узбекистана в этом процессе не случайна, ведь их лидеры в 2022 году подписали договор о союзнических отношениях, в рамках которого утвердили Высший межгосударственный совет двух стран.

ОДКБ – всё?

Договор о коллективной безопасности был подписан в 1992 году Арменией, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном и Узбекистаном, а через год к нему присоединились Азербайджан, Грузия и Беларусь. Россияне стремились к тому, чтобы эта организация стала ответом НАТО. По сути, многое в уставе ОДКБ напоминало принципы взаимодействия в рамках Альянса, прежде всего касающиеся "коллективной защиты", когда в случае военной агрессии против страны – участника организации другие государства по ее просьбе обязаны оказать всю необходимую помощь, в том числе и военную.

Единственный случай, когда "одэкабисты" "оказали помощь", произошел в 2022 году, когда в разгар беспорядков, спровоцированных ростом цен на сжиженный газ в Казахстане, контингент ОДКБ, составленный в основном из российских войск, на несколько дней прибыл в азиатскую страну. Хотя никакого военного вторжения, конечно, не происходило.

В то же время за все годы своего существования ОДКБ так и не смог привлечь к себе новых членов, что могло бы хотя бы визуально сделать ее своеобразной альтернативой НАТО. При этом разногласия участников едва не привели к прекращению существования ОДКБ раньше. Так, еще в 1999 году из договора вышли Узбекистан и Грузия, а также Азербайджан, который в 2006 году снова вернулся, но через 6 лет ушел окончательно.

Очередной кандидат на выход – Армения, которая второй год демонстративно не участвует в мероприятиях ОДКБ. Более того, она перестала выполнять свои финансовые обязательства перед организацией. Процесс дистанцирования начался после завершения 44-дневной войны в Карабахе в 2020 году, во время которой Азербайджан вернул себе значительную часть территорий, а Ереван так и не смог добиться существенной военной поддержки ни от Москвы, ни от ОДКБ. Именно после этих событий прозвучала первая критика от армянских властей в адрес России и начался процесс ослабления кремлевского влияния в этой стране.

Окончательно армянскому обществу стало понятно, что Россия явно не союзник, после событий 2023 года, когда военная операция Азербайджана 19-20 сентября привела к капитуляции непризнанной Нагорно-Карабахской республики при полном бездействии российских миротворцев, на которых Армения возлагала надежды. Сегодня в Армении уже открыто называют стратегической ошибкой ставку на Москву после распада СССР и рассчитывают, что новым гарантом безопасности и ведущим партнером станет Запад, а не Россия.

Что касается предложения Токаева, которое в России уже называют почти изменой, вспоминая, что в 2022 году спасли его от народных беспорядков, то создание оборонительного союза из стран Центральной Азии, скорее всего, почти уничтожит со временем кремлевскую ОДКБ. Государства ЦА, не произнося это напрямую, пытаются отстраниться от партнера, находящегося "по периметру" региона. Ведь понятно, что когда Токаев ссылается на периметр и сложную обстановку, он подразумевает то, что происходит на российско-украинском фронте. Центральноазиатские лидеры говорят, что это не их война, не их интересы, и стремятся защитить себя на будущее, укрепляя свое внутреннее сотрудничество.

Экономика также "дерусифицируется"

Президент Казахстана призвал не только избавиться от российского военного влияния. Токаев предлагает превратить Центральную Азию в один из важнейших транспортно-логистических и транзитных хабов в мире, опять же, проведя работу по "дерусификации" экономики.

"Центральная Азия стремительно превращается в ключевое звено глобальных транспортных коммуникаций. В первую очередь это многообещающий китайский проект "Один пояс – один путь" и международный транспортный коридор Север – Юг, в которые в той или иной степени вовлечены все страны региона", – отмечает Токаев.

Один из самых весомых проектов, ограничивающий московские экономические интересы и выступающий прямым конкурентом российскому Транссибу – строительство железной дороги, финансируемое КНР, которая обещает соединить регион с Европой, минуя российскую территорию. Китай реализует это направление вместе с Кыргызстаном и Узбекистаном. Железнодорожная магистраль станет частью глобальной инициативы Китая "Один пояс – один путь". Соглашение по проекту, который Пекин, Бишкек и Ташкент обсуждали в течение 27 лет, стороны подписали 6 июня в Пекине, а строительство должно начаться в октябре 2024 года. 454-километровая железная дорога призвана соединить железные дороги Китая и Узбекистана через территорию Кыргызстана, а затем через Туркменистан, Иран и Турцию связать их с европейской сетью железных дорог в рамках транспортной системы Нового шелкового пути.

Казахстан – "дерусификация" общества и экономики

Казахстан не случайно является "мотором" для уменьшения российского влияния в регионе. В последние годы эта страна все больше дистанцируется от Кремля. По данным опроса Gallup, неодобрение действий руководства России среди казахстанцев выросло с 20% в 2021 году до 50% в 2023 году.

Казахстан имеет веские причины быть как можно дальше от Москвы. На севере страны проживают этнические русские, составляющие примерно пятую часть населения страны и настроенные достаточно пророссийски. Пользуясь этим, в РФ подливают масла в огонь и в последнее время все чаще намекают на эти территории.

При таком развитии событий Астана в последние несколько лет делает попытки дерусификации, продвигая использование казахского языка, отказываясь от кириллицы, распространяя идею идентификации Казахстана как независимой нации. Также было решено увеличить объем телерадиовещания на государственном языке до 70%.

Дерусификация касается и экономики. Так, в 2024 году власти Казахстана будут проводить референдум о строительстве АЭС, на котором будет решено, кто именно будет строить станцию. Первоначально планировалось, что этим проектом будет заниматься "Росатом". Но учитывая события в мире и санкции против России, исполнителем будет компания из другой страны.

Кремль теряет свое влияние, потому что нечего предложить

"На сегодняшний день уже четко видно, что РФ теряет влияние всюду в мире, в частности в стратегической Центральной Азии. Китай активизировался в регионе с конца 90-х годов. Сегодня, например, для Казахстана, где и проходит саммит, уже главным торговым партнером является не Россия, а именно Китай. То есть шаг за шагом российское присутствие и влияние в регионе тают. То же ожидает Москву и в оборонной сфере, то есть в направлении уменьшения влияния ОДКБ" – такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA выразил украинский дипломат Игорь Долгов, возглавлявший посольства Украины в ФРГ, Турции, Бельгии и Грузии, миссию Украины при НАТО, а также был заместителем министра иностранных дел и заместителем министра обороны Украины.

По мнению Игоря Долгова, КНР интересует прежде всего использование сырьевых ресурсов стран Центральной Азии, а также достаточно крупные рынки этих государств, на которые Китай активно выходит. Следовательно, интерес взаимный, он оправдан. Конечно, на этом фоне Россия отходит на второй план, ведь ей нечего предложить.

"Собственно, один из элементов реального вытеснения России – будущий запуск транзитного транспортного пути, транскаспийского, через территорию стран Центральной Азии, Турцию и дальше в Европу. Это явная демонстрация относительно российских интересов в регионе, ведь маршрут пойдет в обход территории РФ и будет прямым конкурентом Транссибирской железной дороги и маршрута перевозок через территорию РФ. При этом Москве ничего не остается, как делать хорошую мину при плохой игре. У Путина нет выхода", – отметил Игорь Долгов.