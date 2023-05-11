"Россия составляет 1% от мирового ВВП, она не ровня Италии, Испании и Китаю": Боррель поставил на место Кремль

Российская Федерация не ровня таким странам, как Китай, Италия или Испания в экономическом плане. На РФ приходится только 1% мирового ВВП.

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Соответствующее заявление сделал глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель на European Defence & Security Summit. Видео с размышлениями политика распространили в Telegram (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Боррель сказал, что Россия составляет 1% от мирового ВВП, она не ровня Италии, Испании и Китаю. На КНР, например, приходится 20% ВВП.

Европейский дипломат также считает, что Пекин не оказывает Москве военную помощь на фоне полномасштабной войны в Украине.

"Китай не предоставляет военную поддержку России, к тому же ему не нравится, что происходит, поэтому мы просим Китай оказать давление на Россию", – заявил чиновник.

Как писал OBOZREVATEL:

– После того, как Москва обвинила Киев в нанесении удара по Кремлю беспилотниками, Боррель призвал РФ вывести войска из Украины. Он подчеркнул, что это будет лучшим разрешением конфликта.

– Боррель также говорил, что война должна закончиться справедливым миром – "на основе украинских условий, чье выживание стоит на кону".

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