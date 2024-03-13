Россия сама не остановится, ее нужно остановить: Боррель в Вашингтоне озвучил величайшую тревогу европейцев

Европейцев в условиях российской агрессии беспокоит самый большой вопрос Украины. Партнеры должны усилить ее поддержку.

Об этом сказал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время встречи в Вашингтоне с государственным секретарем США Энтони Блинкеном в среду, 13 марта.

"Украина – это самая большая забота для нас, европейцев, и для вас также в контексте нашей общей безопасности", – заявил топ-дипломат ЕС в обращении к главе Госдепа США.

Еврочиновник отметил, что как Америка, так и Европа делают многое, но могут сделать больше для поддержки украинцев.

Боррель подчеркнул, что російський диктатор Путин не готов останавливаться в своей агрессии.

"Мы должны его остановить", – добавил политик.

Как писал OBOZ.UA, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страна-террорист Россия готовится к длительному противостоянию с НАТО. Поэтому он призвал Европу и США быть готовыми дать отпор агрессору.

Напомним, Боррель призвал Китай не поддерживать страну-агрессора РФ. Об этом дипломат сказал на встрече с министром иностранных дел КНР Ван И, выразив надежду ЕС на то, что Китай воздержится от поддержки России.