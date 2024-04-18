Россия разработала секретный документ с планом ослабления США – WP

Кремль намерен использовать боевые действия в Украине для формирования мирового порядка, свободного от американского доминирования. Россия пытается создать механизм поиска уязвимых мест внешней и внутренней политики стран Запада.

Об этом со ссылкой на секретный документ МИД РФ сообщает The Washington Post. Он предусматривает подготовку практических шагов для их ослабления.

Как говорится в статье, в дополнение к официальной и публичной "Концепции внешней политики России" внешнедипломатическое ведомство страны-оккупанта призывает к наступательной "информационной кампании" против "коалиции недружественных стран" во главе с США. Она должна охватывать "военно-политическую, экономическую, торговую и информационно-психологическую сферы" оппонентов России.

"Необходимо продолжать изменять подход к отношениям с недружественными государствами, – говорится в документе 2023 года, предоставленном изданию европейская разведка.

Журналисты отмечают, что документ впервые дает официальное подтверждение тому, что московская элита называет гибридной войной РФ против Запада.

В секретном документе говорится, что исход войны России в Украине "в значительной степени будет определять контуры будущего мирового порядка", что является четким свидетельством того, что Москва видит результат войны связанным с возможностями навязывать свою волю во всем мире.

МИД России заявил, что не комментирует "наличие или отсутствие внутренних документов ведомства" и работу над ними, но подтвердило "настроение решительной борьбы с агрессивными шагами коллективного Запада в рамках развязавшейся против России гибридной войны".

Напомним, в России начали " зачищать" биографические статьи в "Википедии ", посвященные российским миллиардерам, топменеджерам, артистам и прочим "элитам". Из текстов удаляют информацию о санкциях, связях с российским диктатором Владимиром Путиным, помощь оккупированному Донбассу и даже российское гражданство.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский журналист Михаил Ткач сообщил, что, несмотря на все санкции, российские "элиты" продолжают покупать не просто дорогие иномарки – а новейшие модели мировых автомобильных брендов. К примеру, чеченский лидер Рамзан Кадыров во время полномасштабной войны в Украине смог обновить автопарк самыми дорогими "немцами".

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