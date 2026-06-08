55% за партию Пашиняна – это разгром. Но, пророссийские партии набирают 35-36%. А потому, Россия попытается продолжить активно играть.

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1. Це четверта підряд поразка російської пропагандистської машини (до цього були Румунія, Молдова та Угорщина). І це третя поразка команди Кірієнка на закордонних виборах. З огляду на такий результат, позиції Кірієнка не можуть не ослабнути. В цілому, його позиції багато в чому будуть залежати від того, як йому вдасться провести осінню виборчу кампанію в Думу і зупинити перетікання лоялістів в стан опозиції. Проте, незадоволених діями Кірієнка надто багато і кулуарні війни проти нього тільки починаються.

2. Якщо подивитися трохи ширше – ці поразки показують, що бути проросійським в політиці стає невигідним. Ми бачимо дрейф Фіцо після поразки Орбана. Але це лише початок. В багатьох проросійських політиків починає виникати страх, що формула "за Росію - означає лузер" може стати всеосяжною.

3. Перемога Пашиняна все ще не означає повний розрив з Москвою, як це може багатьом здатися. Схоже, Пашинян спробує ще раз домовитися, особливо з огляду на дешевий газ. Тут варто зазначити: на нього ніхто не тисне, щоб він розірвав з Росією. А тому, якщо росіяни не будуть повними ідіотами, вони зможуть зберегти нинішній статус-кво. Якщо ні, розпочнеться дуже складний процес витіснення Росії не лише з Вірменії, а з Кавказу в цілому.