В понедельник, 6 мая, в России министерство иностранных дел вызвало посла Великобритании Найджела Кейси. После этого на болотах разразились угрозами в адрес Лондона из-за данного Украины разрешения наносить удары по российской территории британским оружием.

Об этом говорится в опубликованном заявлении МИД России. Ведомство Лаврова обвинило Британию в эскалации войны в Украине.

Так, МИД РФ заявил, что Великобритания фактически стала участником "конфликта" в Украине, признав право Киева на применение британского оружия против России, что является "свидетельством серьезной эскалации".

"Найджела Кейси предупредили, что ответом на украинские удары с применением британского оружия по территории России могут стать любые военные объекты и техника Великобритании на территории Украины и за ее пределами", - отметили в российском ведомстве.

Такую бурную реакцию у "запоребрика" вызвало интервью главы британского МИД Дэвида Кэмерона агентству Reuters во время его визита в Киев на прошлой неделе. В своих комментариях Кэмерон отметил, что Украина имеет право использовать британское оружие для атак на российские цели, равно как Россия использует оружие из Ирана и Северной Кореи для атак в Украине.

Напомним, ранее OBOZ.UA сообщал о заявлении Кэмерона, что Британия не против, чтобы Украина избивала британским оружием по территории России. Также во время визита в Украину он пообещал около $3,74 млрд ежегодной военной помощи Киеву – "на столько, сколько нужно".

Как сообщал OBOZ.UA, руководство РФ возмутилось из-за того, что в Британии считают возможными удары по территории РФ британским оружием. С пассажем по этому поводу выступил спикер Путина Дмитрий Песков.