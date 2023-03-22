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"Россия поставит нам боеприпасы с настоящим ураном": Лукашенко устроил истерику из-за снарядов от Великобритании для ВСУ. Видео

Ольга Липич
Мир
2 минуты
5,8 т.
'Россия поставит нам боеприпасы с настоящим ураном': Лукашенко устроил истерику из-за снарядов от Великобритании для ВСУ. Видео

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко устроил истерику из-за поставок Украине танковых снарядов с обедненным ураном для танков Challenger 2 от Великобритании. Он назвал правительство страны "безумцами" и пригрозил "страшным уроком для планеты" от России.

Видео дня

Видео истерики непризнанного главы РБ опубликовали российские пропагандисты в среду, 22 марта. Лукашенко похвастался, что страна-агрессор поставит Беларуси "боеприпасы с настоящим ураном" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Если они (Великобритания. – Ред.) безумцы, то они этому процессу дадут толчок. Вот самое страшное и самое опасное. Поэтому от безумства надо немножко отходить в сторону", – сказал он.

''Россия поставит нам боеприпасы с настоящим ураном'': Лукашенко устроил истерику из-за снарядов от Великобритании для ВСУ. Видео

Беларуский диктатор начал угрожать всему миру "последствиями", если эти боеприпасы взорвутся на позициях российских оккупантов.

"Как только эти боеприпасы взорвутся на позициях войск России, вы увидите: ответ будет страшным для всей планеты уроком. У России не только обедненный уран, вы это прекрасно знаете. Поэтому этот тренд в этой войне в плане эскалации начинать не надо", – сказал он.

Лукашенко заявил, что "нужно двигаться к мирному урегулированию" войны, начатой Россией в Украине.

"Надо двигаться, как Владимир Путин с Си Цзиньпином разговаривали, к мирному урегулированию. И российское руководство, и одна из крупнейших мировых держав – Китай, и многие-многие другие с этим согласны", – сказал диктатор.

''Россия поставит нам боеприпасы с настоящим ураном'': Лукашенко устроил истерику из-за снарядов от Великобритании для ВСУ. Видео

Напомним: 21 марта Великобритания объявила о намерении передать Украине танковые снаряды с обедненным ураном, которые лучше пробивают современную броню и станут настоящим кошмаром для российских оккупантов.

После этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил Запад якобы в эскалации войны, которую развязала Россия. А российский диктатор Путин выдал, что Москва "отреагирует", если Великобритания сделает этот шаг.

В то же время издание Sky News писало, что РФ намеренно пытается распространять дезинформацию о британских снарядах с обедненным ураном для Украины. При этом в министерстве обороны Великобритании подчеркнули, что это стандартное вооружение, не имеющее ничего общего с ядерным оружием. Британская армия использовала этот материал в своих снарядах десятилетиями.

Однако, несмотря на это, Путин намеренно рассказывает потребителям российской пропаганды, что такие действия якобы предвещают переход Запада к поставкам Украине оружия, содержащего ядерные компоненты.

Ранее сообщалось, что информация о предоставлении Украине боеприпасов с обедненным ураном появилась на сайте британского парламента. В России после этого заявили, что будут расценивать использование таких боеприпасов в Украине как "грязную бомбу". В чем особенность этих боеприпасов – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко 13 марта в Тегеране встретился с официальными лицами Ирана, чтобы расширить двусторонние связи и поддержать смягчение санкций. Но фактически он действовал как кремлевский вассал, которого используют для наращивания сотрудничества России с Ираном, считают аналитики ISW.

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