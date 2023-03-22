''Россия поставит нам боеприпасы с настоящим ураном'': Лукашенко устроил истерику из-за снарядов от Великобритании для ВСУ. Видео

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко устроил истерику из-за поставок Украине танковых снарядов с обедненным ураном для танков Challenger 2 от Великобритании. Он назвал правительство страны "безумцами" и пригрозил "страшным уроком для планеты" от России.

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Видео истерики непризнанного главы РБ опубликовали российские пропагандисты в среду, 22 марта. Лукашенко похвастался, что страна-агрессор поставит Беларуси "боеприпасы с настоящим ураном" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Если они (Великобритания. – Ред.) безумцы, то они этому процессу дадут толчок. Вот самое страшное и самое опасное. Поэтому от безумства надо немножко отходить в сторону", – сказал он.

Беларуский диктатор начал угрожать всему миру "последствиями", если эти боеприпасы взорвутся на позициях российских оккупантов.

"Как только эти боеприпасы взорвутся на позициях войск России, вы увидите: ответ будет страшным для всей планеты уроком. У России не только обедненный уран, вы это прекрасно знаете. Поэтому этот тренд в этой войне в плане эскалации начинать не надо", – сказал он.

Лукашенко заявил, что "нужно двигаться к мирному урегулированию" войны, начатой Россией в Украине.

"Надо двигаться, как Владимир Путин с Си Цзиньпином разговаривали, к мирному урегулированию. И российское руководство, и одна из крупнейших мировых держав – Китай, и многие-многие другие с этим согласны", – сказал диктатор.

Напомним: 21 марта Великобритания объявила о намерении передать Украине танковые снаряды с обедненным ураном, которые лучше пробивают современную броню и станут настоящим кошмаром для российских оккупантов.

После этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обвинил Запад якобы в эскалации войны, которую развязала Россия. А российский диктатор Путин выдал, что Москва "отреагирует", если Великобритания сделает этот шаг.

В то же время издание Sky News писало, что РФ намеренно пытается распространять дезинформацию о британских снарядах с обедненным ураном для Украины. При этом в министерстве обороны Великобритании подчеркнули, что это стандартное вооружение, не имеющее ничего общего с ядерным оружием. Британская армия использовала этот материал в своих снарядах десятилетиями.

Однако, несмотря на это, Путин намеренно рассказывает потребителям российской пропаганды, что такие действия якобы предвещают переход Запада к поставкам Украине оружия, содержащего ядерные компоненты.

Ранее сообщалось, что информация о предоставлении Украине боеприпасов с обедненным ураном появилась на сайте британского парламента. В России после этого заявили, что будут расценивать использование таких боеприпасов в Украине как "грязную бомбу". В чем особенность этих боеприпасов – читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, Лукашенко 13 марта в Тегеране встретился с официальными лицами Ирана, чтобы расширить двусторонние связи и поддержать смягчение санкций. Но фактически он действовал как кремлевский вассал, которого используют для наращивания сотрудничества России с Ираном, считают аналитики ISW.

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