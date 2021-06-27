Темой сегодняшнего дня, как не странно, снова стал британский эсминец HMS Defender, но уже под совсем другим ракурсом, хотя, в контексте всё того же прохода в территориальных водах Украины вблизи оккупированного Крыма, вызвавшего приступ истерии у россиян.

Так, BBC News сегодня опубликовало материал о том, что в руки информационного агентства от неназванного источника попали секретные документы подтверждающие, что мисси HMS Defender у берегов оккупированного Крыма была ничем иным как провокацией. Причём эти документы были найдены на автобусной остановке в Кенте в мусорном баке ещё во вторник, чему мы должны верить на слово!

Прямо сейчас практически все российские СМИ, эксперты, информационные площадки разного толка и банально – говорящие головы, только об этой новости и говорят. Причём говорят с неизменным нарративом – вот видите, это была провокация, Запад нас провоцирует!

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Что самое интересное, эти “секретные” документы, так удачно найденные в мусорном баке, содержали в себе не только информацию о мирном проходе HMS Defender, но и о намерении Великобритании сохранить своё военное присутствие в Афганистане, после вывода из этой страны всех подразделений НАТО.

Что же, давайте в очередной раз вернёмся к теме HMS Defender и рассмотрим её уже под ракурсом сегодняшней сенсации.

Буду честен, мне с трудом верится в то, что настолько “секретные” документы о миссии британского эсминца ставшего героем этой недели, вдруг, внезапно, по некоему совпадению, оказались в мусорном баке именно сейчас и попали в BBC News совершенно случайно. Возникает лишь один вопрос, каким на самом деле они путём попали в BBC News и с какой целью?

Прежде чем продолжить, хочу отметить, что те несколько страниц, которые представило BBC, на самом деле не впечатляют как секретная документация. Фактически, всё то же самое я в любом редакторе могу набросать за пару часов. Затем состарю страницы в течение суток и получу ровно такой же внешний вид очень “секретных” документов. Но, даже не о том речь.

По сути, на этой неделе HMS Defender дал пощёчину российскому недоимпериализму. Причём ни одну.

Во-первых, HMS Defender напомнил оккупантам, что Крым – это Украина и территориальные воды которые они называют российскими, на самом деле – украинские. Во-вторых, HMS Defender продемонстрировал грубейшее неуважение России к морскому праву, в частности, касательно права мирного прохода. В-третьих, Россия настолько завралась в рекламе мер, которые она предприняла, чтобы остановить HMS Defender, что уже просто смешно. И в-четвёртых, HMS Defender вскрыл реальную беспомощность и страхи России.

В итоге, россияне оказались совершенно без козырей. Помимо нарушения международного права и морского права, они так и не доказали, что проводили бомбометание, да и те предупредительные стрельбы, которые они осуществляли, велись вдогонку эсминцу, а не наперекор его маршруту следования. Всё, что остаётся у россиян – это придерживаться нарратива о том, что Запад – ВРАГ и всё это была заранее спланированная провокация.

Невероятно, но в поддержку этого нарратива появляются некие “секретные” документы! Причём опубликованные не Russia Today или ТАСС, а ВВС. Так и хочется воскликнуть – какие вам ещё нужны доказательства?

Но вот в том-то и дело, что очевидность инсценировки данного вброса настолько очевидна, что даже как-то неловко. Но всё же, кто это всё провернул внутри самой же Великобритании, для которой, действия российских спецслужб не табу, а печальная реальность. Вспомнить хотя бы Солсбери.

Разумеется, версия №1 это ИПСО российских спецслужб, подготовка которой началась сразу же после инцидента, поставившего Россию в очень некрасивую позу. И, по времени, с учётом наличия агентурной сети в Великобритании, осуществление такой спецоперации российским спецслужбам вполне по плечу.

Тем не менее, версия №2 тоже имеет право на жизнь, и она связана с вероятностью умышленного слива информации из МО Великобритании.

Дело в том, что Великобритания, точно так же как и любая другая страна в мире, страдает от политических конфронтации. Например, министр обороны и премьер-министр Великобритании поддержали действия эсминца у берегов оккупированного Крыма, а министр иностранных дел высказался крайне критически. Единого мнения, как видите – нет.

А потому, вариант игры против Даунинг—стрит не исключается. Мы, в Украине, аналогично можем видеть, к чему приводят слепые политические предпочтения, ставящие интересы политических персоналий, выше интересов страны, словно присягу давали некоему персонажу, который на самом деле временная персона, а не стране, которая как раз – вечна.

Ну и вариант №3, заключающийся в банальном головотяпстве. Хотя, следует понимать, что в отношении секретной информации говорить о банальном головотяпстве не приходится. Но, что ещё больше смущает, по сути, ВВС опубликовало то, за что полагается наказание по всей строгости закона, за распространение секретной информации.

Как видите, все три версии имеют право на жизнь, если бы не одно “НО”. И этим “НО” является упоминание Афганистана.

Дело в том, что на фоне вывода контингента НАТО из этой страны, террористическая организация Талибан развернула масштабное наступление на позиции афганских регулярных войск. И тут следует отметить, что Талибан с 2017 года пользуется всеобъемлющей поддержкой России в политических, финансовых и вопросах поставки оружия.

Фактически, Россия являлась лоббистом, легализатором и прямым спонсором Талибан, на протяжении последних нескольких лет. И после вывода подразделений НАТО в планы Москвы входит так же контроль за ситуацией в этой стране и в целом – в регионе, через своих, скажем так, террористических союзников.

Но, как известно, Турция не планирует уходить из Афганистана, а теперь ещё и Великобритания может оказаться не удобным соперником России, которая испытывает исторические фантомные боли при каждом упоминании Соединённого королевства. То есть, упоминание в одном документе болезненную для России тему HMS Defender, и не менее болезненный вопрос про Афганистан, говорит о том, что целью этого вброса был не только разгон нарратива про британский эсминец в Чёрном море, но и информационный выстрел на предупреждение, дабы вызвать негативную реакцию среди британцев, по поводу планов правительства сохранить контингент в Афганистане.

И вот теперь самое интересное. Отвечая на вопрос о том, кому эти две темы болят больше всего, мы и можем прийти к варианту о том, кто на самом деле стоит за публикацией этих “секретных” документов.

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