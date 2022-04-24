Россия планирует развернуть ракеты "Сармат" в местах  нанесения потенциальных  ударов по США

Россия намерена к осени взять на вооружение межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат". Их планируют развернуть в Красноярском крае Сибири.

Об этом сообщает Reuters. "Сармат" способен нести более 10 ядерных боеголовок и поражать цели на расстоянии в тысячи километров. Следовательно, под потенциальным ударом могут оказаться США и страны Европы.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину отношения Кремля с Западом стали максимально напряженными. Их можно сравнить с теми, что были во время Карибского кризиса в 1962 году, отмечают журналисты.

Видео дня

Недавно Россия уже провела испытание "Сармата", опубликовав соответствующее видео. Диктатор Владимир Путин даже пытался запугать страны, которые поддерживают Украину. По его словам, эта баллистическая ракета "должна заставить задуматься" страны Европы и США.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский считает возможным ситуацию, когда руководство Российской Федерации потеряет связь с реальностью и применит ядерное оружие. Хотя ни один адекватный человек на это не пошел бы.