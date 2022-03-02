Россия не смогла направить четыре военных корабля в Черное море из-за позиции Турции: заявку отменили
Турция не разрешила четырем кораблям Российской Федерации пройти через проливы Босфор и Дарданеллы. Стране-агрессору, которая направила свои оккупационные войска в Украину, указали на нарушение международного права.
Так, россияне вынуждены были отозвать свою заявку. Это подтвердил глава турецкого Министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу в эфире телеканала Haber Türk.
По его словам, в заявке россияне отмечали, что их корабли пересекут проливы 27-28 февраля, три из них якобы не приписаны к базам в Черном море". Однако турецкая сторона попросила даже не отправлять эти суда, поскольку не собирается их пропускать.
"Мы обратились в РФ с требованием отозвать свой запрос на пропуск через проливы кораблей, не относящихся к Черноморскому флоту, они согласились", – пояснил Чавушоглу.
Он отметил, что Анкара сейчас прилагает максимальные усилия для прекращения Россией огня. Такую принципиальную позицию она занимает как страна-член НАТО, и готова исполнить роль посредника для прекращения войны. Вместе с тем подчеркнул, что в РФ не должны обижаться из-за этого на Турцию.
"Несмотря на разногласия во взглядах, мы – то государство, которое развило сотрудничество с обеими странами. Когда идет война, нам не стоит становиться на чью-то сторону. Напротив, мы та страна, которая может наладить диалог с обеих сторон, чтобы закончить войну", – выразил убеждение Чавушоглу.
В то же время подчеркнул, что атаки российских войск на украинские города являются нарушением международного права.
Пропагандистское российское агентство ТАСС пишет, что решение Турции не пропускать военные корабли РФ через Босфор и Дарданеллы приветствовало правительство Германии.
Напомним: Турция официально заявила, что не будет пропускать через проливы военные корабли. О своем решении Анкара предупредила все прибрежные и неприбрежные государства.
Как сообщал OBOZREVATEL:
за открытое вторжение российских войск в Украину 32 государства мира закрыли воздушное пространство для авиакомпаний РФ. Так почти все небо Европы и Северной Америки стало недоступным для полетов самолетов из РФ.
2 марта небо для российских самолетов закрыли и США. Американский лидер Джо Байден подчеркнул, что ограничительное мероприятие началось в 21:00 по времени Восточного побережья Штатов (04:00 по Киеву).
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