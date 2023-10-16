Россия не остановится, Китай пойдет за Тайванем: сенатор США предупредил о последствиях прекращения помощи Украине

В США продолжаются споры внутри Республиканской партии по вопросам поддержки Украины, которые подстрекаются бывшим президентом Дональдом Трампом. На фоне этих разговоров администрация президента Джо Байдена может предложить объединить в одном финансовом запросе Конгрессу помощь Украине и Израилю.

Относительно поддержки последнего у республиканцев вопросов не возникает. Об этом заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм на телеканале NBC News 15 октября.

"[Хочу сказать] моим коллегам в Палате представителей: если вы лишите Украину помощи, Россия не остановится. В конце концов, будет война между НАТО и Россией, и это даст зеленый свет Китаю для вторжения на Тайвань. Поэтому республиканцам в Палате представителей: если вы отключите Украину от питания, вы разожжете еще большую войну в Европе. Китай пойдет за Тайванем", – сказал он.

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Грэм заявил, что не считает Трампа виновным в ситуации, которая произошла между республиканцами в Палате представителей и считает, что они проголосуют за выделение средств в поддержку Украины.

"Каждый член Конгресса проголосует. Итак, вот что произойдет – мы получим пакет помощи в Палате представителей, украинский компонент пройдет. Победа России в интересах нашей национальной безопасности. Мы не потеряли ни одного солдата. Мы потратили менее 5% нашего военного бюджета. Они, украинцы, уничтожили 50% российской боеспособности. Держа Украину в борьбе, мы сдерживаем войну между Китаем и Тайванем. И мы остановим Путина. Он должен быть побежден до того, как мы вступим в войну в рамках НАТО", – сказал сенатор, отметив, что в ближайшее время ожидает "большой пакет для Украины".

Как сообщал OBOZ.UA, еще 7 октября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что его ведомство будет работать над тем, чтобы у Израиля, на территорию которого боевики ХАМАС осуществили массированное нападение, "было все, что ему нужно для самозащиты".

В то же время Вашингтон не собирается останавливать передачу вооружения Украине, необходимое для ее победы над Россией.

"Мы можем и будем поддерживать Израиль, как и Украину. Соединенные Штаты могут делать несколько дел одновременно", – подчеркнул Остин.

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