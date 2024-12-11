Россия может нанести еще один удар по Украине 'Орешником' в ближайшие дни – американские СМИ

Войска Российской Федерации в ближайшие дни якобы могут запустить по Украине еще одну баллистическую ракету средней дальности. Такое предположение 11 декабря опубликовали иностранные СМИ.

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Агентство Bloomberg ссылается в своей публикации на американского чиновника, попросившего не называть его имени. Журналисты указали, что экспериментальных ракет, которые диктатор Владимир Путин назвал "Орешником", у РФ лишь несколько штук.

В Соединенных Штатах не считают это оружие решающим фактором, добавил чиновник.

В AP заявили, что о вероятном запуске "Орешника" в ближайшие дни данные есть у американской разведки.

Власти США рассматривают это оружие "скорее как попытку запугивания, чем как переломный момент на поле боя в Украине".

По словам собеседника AP, "Орешники" несут меньшую боеголовку, чем другие ракеты, которые Россия регулярно запускала по украинской территории.

В Reuters опубликовали аналогичное предупреждение. Также журналисты считают, что война (согласно оценкам некоторых российских и западных официальных лиц) вступает "в ее финальную и самую опасную фазу, поскольку силы Москвы продвигаются самыми быстрыми темпами с первых недель" полномасштабного вторжения.

Кроме того, в Reuters напомнили, что 20 января 2025 года республиканец Дональд Трамп официально станет президентом США, и он настаивает на прекращении огня и переговорах, ставя под вопрос долгосрочную поддержку Киева со стороны Вашингтона.

Отметим: Москва впервые применила "Орешник"/"Кедр" 21 ноября, атаковав Днепр. Путин утверждал, что это был ответ Украине на ее атаки американским оружием вглубь России.

Глава государства-агрессора также пригрозил, что оккупанты могут обстрелять "центры принятия решений" в Киеве и предприятия ВПК.

11 декабря минобороны РФ заявило, что ответит на украинский удар по авиабазе в Таганроге шестью ракетами ATACMS.

"Эта атака с применением западного дальнобойного оружия не останется без ответа", – утверждала пресс-служба российского МО в Telegram.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В британском МО считают, что РФ нанесла удар по Днепру новой ракетой, стремясь отправить "стратегическое сообщение" касательно использования ВСУ западных ракет для ударов по России.

– Ранее в Reuters, ссылаясь на двух высокопоставленных источников в украинском правительстве, заявили: ракета, которая ударила по Днепру 21 ноября, имела несколько боеголовок, но была без взрывчатки.

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