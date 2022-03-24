Россия использует американских экстремистов для своей пропаганды: эксперты раскрыли ложь

Для своей международной пропаганды Россия использует американских экстремистов. В частности, сейчас распространяется информация об экс-военном США Генри Хоэфте, который якобы "покинул ряды терробороны Украины из-за нехватки оружия".

Об этом сообщили в Telegram Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины. Отмечается, что с самого начала задачей Хоэфта было создание для российской пропаганды ролика, дискредитирующего ВСУ и иностранный легион.

В Центре отметили, что он является представителем американского экстремистского движения "Бугала Бойз", штурмовавшего Капитолий в январе 2021 года. Тогда в результате вооруженного столкновения погибли люди.

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Иностранные медиа пытались связаться с Хоэфтом, чтобы узнать о причинах его побега из Украины под видом гуманитарного работника, однако учетной записи TikTok, которую он использовал для документирования своего путешествия в Украину, больше не существует. Отмечается, что экстремист не выходит на связь и в других соцсетях.

Центр противодействия дезинформации напомнил украинцам о большом количестве фейковой информации, которую всегда нужно тщательно проверять.

Как сообщал OBOZREVATEL, российского журналиста Александра Невзорова хотят признать экстремистом из-за того, что он назвал войну в Украине войной и критиковал политику агрессора Путина. Такую инициативу якобы выдвинул депутат Госдумы РФ Буйсултан Хазаев. В ответ на обвинения Александр Глебович заявил, что подобными угрозами его запугать невозможно.

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