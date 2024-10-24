'Россия ищет дешевый ресурс': эксперт объяснил, могут ли пилоты КНДР управлять российскими самолетами

По сообщениям издания Newsweek, КНДР отправила в Россию своих летчиков. Северокорейские пилоты должны научиться управлять российскими самолетами, а затем участвовать в войне против Украины.

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О том, насколько квалифицированы летчики КНДР и сколько времени им понадобится, чтобы научиться управлять российскими военными судами, рассказал авиаэксперт Анатолий Храпчинский в эксклюзивном интервью OBOZ.UA.

По его словам, северокорейские пилоты ранее управляли самолетами старого советского авиапарка. В России, скорее всего, их посадят именно на такие воздушные суда и вряд ли будут использовать северокорейцев на "современных" самолетах.

"Вероятнее всего, они могут работать на фронтовом бомбардировщике Су-25, а также на МиГ-29, Ми-24, Ми-26, Ми-8. Это те самолеты и вертолеты, на которых северокорейские пилоты могут уверенно участвовать в боевых действиях" , – сказал авиаэксперт.

При этом Храпчинский отметил, что и в учебе, и для выполнения боевых задач у летчиков КНДР есть проблема языкового барьера.

"И здесь язык действительно имеет значение, им будет очень сложно перейти на русский для координации действий между подразделениями, ведь большинство северокорейских военных не владеют русским, несмотря на то, что, возможно, кто-то из них когда-то учился в Советском Союзе или в России", – отметил эксперт.

Учитывая это, Анатолий Храпчинский считает, что северокорейцам понадобится около 9-12 месяцев для того, чтобы подготовиться к непосредственному участию в боевых действиях на новых самолетах и для преодоления языкового барьера.

"Россия сейчас ищет дешевый ресурс для пополнения армии, потому что сил не хватает. С пилотами у них была проблема еще во времена начальной фазы Сирийской операции, по всей России призывали вступать в военные вузы, тогда сам Шойгу активно подчеркивал это", – отметил Храпчинский.

Как сообщал OBOZ.UA:

23 октября министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что у Вашингтона есть "доказательства присутствия войск КНДР в России". Пресссекретарь Североатлантического альянса Фара Дахлалла также подтвердила, что у НАТО есть доказательства.

Северокорейские войска могут быть направлены в Курскую область России. В Financial Times предполагают, что кремлевский диктатор Владимир Путин делает ставку на то, что силы КНДР отразят часть региона, ныне контролируемую ВСУ.

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