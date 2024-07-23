Россия игнорирует запросы Турции по поводу посещения украинских военнопленных: омбудсмен обратится к генсеку ООН

Турция пытается добиться посещения находящихся в России украинских военнопленных, однако страна-агрессор игнорирует запросы. Офис главного турецкого омбудсмена обращался и к российским коллегам, и в посольство России в Анкаре, однако результата пока нет.

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Такое заявление сделал омбудсмен Турции Шереф Малкоч в Анкаре во время встречи с родными украинских пленных, передает "Укринформ". Он отметил, что Турция будет искать другие пути для осуществления этого намерения.

"По результатам (визита в Украину – Ред.) мы провели онлайн-встречу с российским омбудсменом Татьяной Москальковой и написали письмо, но ответа так и не получили. В связи с этим я написал письмо в посольство России в Анкаре 5 июля 2024 года. В письме я упомянул свой визит в Украину, посещение российских военнопленных в Украине, выразил желание посетить украинских военнопленных в России. По состоянию сейчас я жду ответа", – рассказал Малкоч.

По его словам, если ответ от российской стороны так и не последует, Турция намерена обратиться по этому поводу к генсеку ООН.

Омбудсмен подчеркнул, что Анкара пытается наладить все возможные контакты по этому вопросу, но это нелегко, поскольку они имеют дело с Россией. Эта страна игнорирует нормы международного права.

"Но мы будем продолжать наши усилия, сделаем все возможное, что в наших силах…Как омбудсмены мы не ждем политических или других решений, мы проводим свою работу постоянно и планомерно", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, воин с Харьковщины Артур Маляренко попал в плен в июле 2022 года в Херсонской области, на тот момент он был ранен. За почти два года пребывания в неволе защитник потерял более 20 кг. Экс-узник РФ рассказал об издевательствах, которым подвергаются украинские воины в плену.

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