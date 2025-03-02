Россия и Китай пытаются вербовать недовольных политикой Трампа федеральных служащих США – CNN

Россия и Китай усилили усилия по вербовке федеральных служащих США, особенно работающих в сфере национальной безопасности. Обе страны направили свои усилия на тех работников, которые могли бы быть недовольны из-за политики администрации президента Дональда Трампа относительно массовых увольнений в федеральном правительстве.

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Об этом сообщает CNN, ссылаясь на разведку США. Разведывательные данные свидетельствуют о том, что Китай и Россия сосредоточили свое внимание на нескольких категориях сотрудников.

Прежде всего, это недавно уволенные работники с допуском к секретной информации, а также находящиеся на испытательном сроке или рискующие быть уволенными. Кроме того, разведка нацелилась на сотрудников, которые могут иметь важную информацию о критической инфраструктуре США или жизненно важных правительственных бюрократических процессах.

Согласно сообщениям, Россия и Китай даже создали специализированные вебсайты для вербовки, а также активно используют социальные сети, в частности LinkedIn, TikTok, RedNote и Reddit для поиска потенциальных кандидатов.

"Не нужно много фантазии, чтобы увидеть, что эти отвергнутые федеральные работники с богатыми институциональными знаниями являются чрезвычайно привлекательными целями для разведывательных служб наших конкурентов и противников", – сообщил один из источников CNN.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале февраля президент США Дональд Трамп заморозил финансирование Агентства по международному развитию США (USAID). Около сотни сотрудников отправили в неоплачиваемые отпуска или уволили, а само учреждение оказалось под угрозой поглощения Госдепом.

Американский лидер заявил о намерении более чем в 30 раз сократить штат USAID : то есть с более чем 10 тыс. сотрудников агентства на должностях должно остаться только 294. Профсоюзы, защищающие права сотрудников USAID, подали судебные иски против самого Трампа, его соратников и Госдепа США.

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