Россия и Иран подпишут новый договор о стратегическом партнерстве: что известно о документе

Страна-агрессор Россия и Иран, поставляющий ей дроны и ракеты, подпишут новый договор о стратегическом партнерстве. Таким образом Москва и Тегеран планируют формализовать свои отношения.

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Об этом пишет Newsweek со ссылкой на заявление спикера иранского МИД Эсмаила Багаи. По его словам, лидеры двух стран подпишут соглашение "в конце января".

Отмечается, что это, вероятно, произойдет накануне инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

"Новый договор, который потенциально может быть заключен за несколько дней до инаугурации Трампа 20 января, свидетельствует о попытке двух стран объединить свои соответствующие полномочия в условиях растущей изоляции на мировой арене", – говорится в статье.

Этот договор РФ с Ираном разрабатывался несколько лет. В МИД России в начале 2022 года утверждали, что завершается "большое новое межгосударственное соглашение", не предоставляя при этом конкретики.

В конце октября, через несколько дней после того, как диктатор Владимир Путин встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом на 16-м ежегодном саммите БРИКС в Казани, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что соглашение будет готово к подписанию двумя лидерами в ближайшее время. По его словам, это "оформит обязательства сторон по тесному оборонному сотрудничеству и взаимодействию в интересах регионального и глобального мира и безопасности".

"Соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран станет важным фактором укрепления российско-иранских отношений", – сказал Лавров.

Новое двустороннее соглашение заменит 20-летнее стратегическое соглашение, подписанное между странами в 2001 году и продленное в 2020 году. По данным источников, этот документ содержит обещания касательно сотрудничества в таких областях, как энергетика, производство, транспорт и сельское хозяйство.

Как сообщал OBOZ.UA, российскую платежную систему "Мир" подключили к иранской Shetab, но это выглядит скорее как союз изолированных режимов, а не новый финансовый прорыв. Интеграция двух систем – это вынужденный шаг двух санкционированных стран, которые больше не имеют доступа к цивилизованным рынкам.

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