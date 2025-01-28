'Россия должна сначала забрать своих военных домой': премьер Молдовы отреагировал на ноту протеста Москвы по Приднестровью

В Кишиневе ответили на действия МИД РФ, которое вручило послу Молдовы Лилиану Дарию две ноты протеста. Одна связана с публикацией в СМИ письма посольства страны-агрессора об отказе поставлять газ в Приднестровье, а вторая – с требованием выслать из Кишинева главу российской дипмиссии, озвученным одной из молдавских партий.

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В ответ на это премьер-министр страны Дорин Речан заявил, что Россия в первую очередь должна забрать домой своих военных из территории Молдовы. Его слова в понедельник, 27 января, процитировало издание News Maker.

"Российская сторона должна в первую очередь уважать свои обязательства, и первое обязательство, которое она должна выполнить, — это уважать граждан Молдовы, уважать независимость и суверенитет Молдовы и вернуть свои войска домой", – заявил Речан.

По его словам, общение Молдовы с Россией является ограниченным и таким и будет оставаться в дальнейшем.

Глава молдавского правительства также объяснил, о каком письме идет речь.

"Речь идет о письме, в котором посольство России в Кишиневе информирует правительство Республики Молдова, что никакая российская компания не собирается поставлять природный газ на Левый берег Днестра. По сути, Кремль заявил: "Вот, мы не собираемся поставлять природный газ", – сказал Речан.

Напомним, что поставки газа в Приднестровье и Молдову прекратились с 1 января из-за прекращения транзита российского топлива через Украину, а также спора "Молдовагаза" о долге с "Газпромом". После этого в непризнанной республике начались проблемы с электроснабжением, отоплением и подачей воды в жилые дома.

Пресс-секретарь правительства Молдовы Даниэл Водэ заявил, что РФ оставила жителей Приднестровья без тепла и через Газпром пытается оказать давление на страну.

Позже самопровозглашенные "власти" Приднестровья отступили от своей позиции о принятии только российского газа и заявили, что готовы решать энергетический кризис, получая газ от Молдовы. В Молдове ответили, что дадут в долг 3 млн кубических метров газа приднестровскому региону.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский и глава Молдовы Мая Санду призвали РФ вывести войска из оккупированных территорий Украины и Приднестровья. В частности, в совместном заявлении также говорилось о гарантиях безопасности для Украины и важность отношений между Украиной и Молдовой.

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