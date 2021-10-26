Переговоры между Молдовой и РФ о поставках газа, шедшие в Москве и Афинах 21 и 22 октября, закончились конфликтом из-за диктата Кремля. Москва предъявила политические требования Кишинёву и отказалась продавать газ, пока её ультиматум не будет выполнен. Де-факто Россия начала войну с Молдовой, которая набирает обороты.

Удобным для России поводом начать боевые действия стало прекращение с 30 сентября договора о поставках газа в Молдову, заключённого в 2006 г. Москва продлила его на месяц до 31 октября, но подняла цену газа с 250 до 790 долларов за тыс. кубов. Молдова покупала месяц, не выдержала, назвала цену грабительской и потребовала пересмотра. Москва назвала цену рыночной и пообещала 250 долларов скидки, если Кишинёв выполнит её ультиматум, в том числе признает аннексию Крыма.

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У Молдовы есть выбор: принять ультиматум, наградой за что будет сомнительная скидка и газ по 520-550 долларов или послать РФ в направлении, популярном в российском языке. Молдова выбрала второе и её делегация покинула Москву 22 октября, ввиду оскорбительной формы переговоров и их бесперспективности.

Принять условия Кремля сложно не только по моральным и политическим причинам, они унизительны для Молдовы, но и по финансовым. Цена газа даже в 250 долларов в три раза выше тех 70 долларов, по которой тот продаётся в любимой Лукашенко Смоленской области, что сильно раздражает "батьку". Но и эти 250 долларов не были фиксированной ценой для Молдовы. "Газпром", который с конца лета этого года стал фаном долгосрочных договоров и врагом краткосрочных спотовых, в 2006 г. навязал Молдове гибридный договор, оговорив себе право пересматривать цену газа каждый квартал. Де-факто "стабильная" цена газа для Молдовы была плавающей, и "плавала" по воле Кремля.

Так что проблема не в свойствах долгих и коротких договоров, а в том, какие из них позволяют РФ более эффективно грабить жителей Европы.

Российские экономисты, включая Андрея Илларионова, Владислава Иноземцева и других условных оппозиционеров, деликатно называют такой грабёж и неэквивалентный обмен природной рентой. Но по-прежнему называют грабежом обмен европейцами стеклянных бус и зеркал на золото и слоновую кость у африканцев и индейцев. Притом, что всё это было предметами роскоши как в Европе, так и в Африке и Америке.

Но оставим эту "мелочь" на совести российской "науки". Более актуально то, что сейчас Москва увеличивает норму этой дани с Европы более, чем в десять раз от себестоимости газа. Карл Маркс, который верил в то, что все товары в мире продаются более-менее по стоимости вложенного в них труда, стал бесполезным со своей теорией и в этом аспекте. Россия в очередной раз опровергла Маркса.

Неудивительно, что делегация Молдовы отказалась платить такую дань Кремлю, даже со скидкой в 250 долларов на тысячу кубов, и ушла с переговоров. В Молдове хорошо знают, в том числе на примере Украины, что такое скидка по-русски в обмен на сохранение военной базы РФ в Крыму. Эта скидка, которая сейчас есть, а завтра её нет, вместе с ней нет и Крыма, и Путин пишет статьи о том, что Украины тоже никогда не было и нет.

У Молдовы своя длинная история конфликтов с РФ, включая газ. Она тоже пострадала от игр РФ с трубами в обход Украины. До 2019 г. "Газпром" прокачивал на Балканы через неё от 17 до 20 млрд. кубов газа. В 2019 г. прокачка через Молдову упала в 10 раз, так как Кремль погнал газ на Балканы через Турцию, оправдываясь тем, что украинская труба якобы древняя и не в тот цвет покрашена. Уместно заметить, транзитная система Украины моложе многих труб по которым "Газпром" гоняет свой продукт в РФ. Чего только не придумают в Кремля для оправдания своих преступлений.

Переговоры с молдаванами в Москве вёл вездесущий и хорошо известный им Дмитрий Козак. Публичной о них стала в основном финансовая сторона российского ультиматума – цена газа и долг за газ, проданный российскими оккупантами в Приднестровье. Москва 30 лет вешает фикцию этого долга на Молдову, но все правительства той, даже коммунистов и Додона, отказывались его признавать. Очевидно, Козак озвучил молдаванам и политическую часть ультиматума.

Но достоянием гласности её сделала Валентина Матвиенко, которая 21 октября вела в Афинах переговоры с Игорем Гросу, спикером парламента Молдовы. В эти дни в Афинах проходила конференция делегаций парламентов стран ПАСЕ, и молдаване использовали её для полуофициальных переговоров с РФ. Матвиенко выдала Гросу набор пожеланий Кремля: выход Молдовы из "Крымской платформы", её внеблоковый статус, восстановление вещания пропагандистских телеканалов РФ в Молдове, статус второго государственного языка для языка российского и ещё что-то по мелочам. Взамен газ со скидкой, но об этом не со мной, а с Козаком и "Газпромом". Если не согласитесь, то газ не продадим, мёрзните. Требования Кремля столь очевидно нарушают права и суверенитет Молдовы, что даже "Раша тудей" в своих репортажах постаралась смягчить слова Матвиенко.

Нельзя сказать, что правительство Молдовы не было готово к такому ультиматуму Кремля и к его вздувшейся "природной ренте". В тот момент, когда 22 октября два вице-премьера Молдовы и глава правления АО "Молдовагаз" уходили с переговоров с Козаком в Киеве шли переговоры между главами МИД Молдовы и Украины – Дмитрием Кулебой и Нику Попеску. Их итог не стал секретом – Украина пообещала поставить Молдове газ с 1 ноября бесплатно с условием, что та затем вернёт взамен тот же объём его. Вечером СНБО эту договорённость подтвердило и поручило Кабмину заняться организацией поставок газа в Молдову.

Перед этим совершенно случайно 19 октября в Киев прилетел министр обороны США Ллойд Остин по дороге на саммит НАТО в Брюсселе. Только для того, чтобы пожать руку украинскому коллеге и Зеленскому. Не только российский газ, но и американские генералы не ищут коротких путей. На следующий день генерал уже был в Бухаресте, а 22 октября НАТО сообщило, что приняло план по сдерживанию аппетитов РФ в Черноморском регионе. В том числе в её желании получить природную ренту и приднестровский долг с Молдовы.

Москву в детали этого плана не стали посвящать, поскольку она ещё 18 октября заявила, что отзывает из НАТО всех тех своих сотрудников, которых ещё не выслали за шпионаж, и больше с НАТО разговаривать не будет. Этим шагом Путин избавил своих пропагандистов от необходимости объяснять, почему его генералы всё ещё пьют кофе с вероятным противником в Брюсселе, и обсуждают, чьи танки и ракеты круче. Но отставной диверсант Гиркин остался всё равно недоволен Путиным и требовал немедленно горячей, а не холодной войны.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг всё же 22 октября ответил на вечные вопросы России об Украине и НАТО. Однако министерство обороны Латвии заявило, что РФ нападёт в первую очередь на неё после нового нападения на Украину, и что НАТО разработало план обороны именно её и всего Балтийского региона. Визиты генерала Остина в Грузию 18 октября, затем в Украину и 20 октября в Румынию свидетельствуют, что лично США отдают предпочтение Черноморскому региону.

Но у Кремля, как всегда, есть особое мнение. Его 18 октября озвучил Песков, объясняя, почему российские военные должны перестать пить кофе с НАТО в Брюсселе. По мнению Пескова, НАТО нанесёт ракетный удар по Кремлю со своей базы под Харьковом. Ничего, что базы НАТО там нет, а есть российские танки в Донецке и Луганске, а также ракеты в Крыму. Песков мог бы сказать, даст бог, и в Харькове будет база НАТО, но передумал, чтобы Путин опять не сказал, что он гонит пургу.

После этих слов Пескова начался украинско-российский взаимный троллинг. Вакарчук спел песенку "Москва горит". Скабеева обиделась так, что онемела, а ураган снёс кусок стены кремля как раз в тот день, когда Москву покидала молдавская делегация. Вакарчук ураган не обещал и, чтобы Москва не записала его на счёт украинских или молдавских диверсантов и немного угомонилась, ей пообещали заменить больного Кравчука на переговорах в Минске Сергеем Лёвочкиным, экс-главой офиса Януковича. Лёвочкин знаменит и тем, что поддержал Майдан и прикрывал Порошенко сверху, пока тот возился с трактором на Банковой.

Слух о замене Лёвочкина на Кравчука запустили также для того, чтобы РФ не слишком нервно реагировала на поддержку Украиной газом Молдовы, что серьёзно нарушает планы Кремля войны с той. Кремль ответственно готовился к предъявлению ультиматума Молдове, и чтобы та не отклонила его, сорвал закупку газа на бирже в Венгрии. Там аффилированные с "Газпромом" фирмы предложили Молдове газ по цене в 1000 долларов. По планам Москвы после такой неудачи Молдова должна была согласиться на её 790 долларов со скидкой и условия ультиматума.

Вместо этого в Молдове послали Москву и ввели чрезвычайное положение в энергетики и экономию газа. В ситуацию также вмешались Украина и США. Украина обещала газ, а США визитами Остина и заявлениями НАТО дали понять Москве, что той лучше не планировать высадку десанта из Крыма в Молдове и на юге Украины. У НАТО есть широкий арсенал ответов. В качестве срыва такого десанта возможна профилактическая блокада кораблями НАТО западного берега Крыма. Флот Турции в ней охотно поучаствует, судя по тому, как ситуация в Сирии последовательно движется к прямому боестолкновению её с РФ. Румыния тоже охотно выступит в защиту Молдовы, из которой царское правительство и большевики делали в самом прямом смысле анти-Румынию.

ЕС пока прямо в российско-молдавскую войну не вступил. На саммите ЕС, проходившем тоже 21-22 октября, говорили об использовании Россией газа как политического оружия на северном и украинском направлении, но не на южном, молдавском. Осудили, но принятие конкретных решений перенесли на саммит глав министров энергетики стран ЕС, который начнётся 26 октября в Люксембурге. Похоже, в ЕС и в Румынии пока не имеют планов как дать газ Молдове или не хотят их анонсировать, ввиду газовой войны РФ с ЕС. Глава МИД Румынии Богдан Ауреску ещё 18 октября, до начала российско-молдавских переговоров, заявил, что поднимет тему газа для Молдовы в Люксембурге. Ауреску верно спрогнозировал, ничем хорошим переговоры не закончатся.

Вариант с поставками румынского газа в Молдову осложняют ряд обстоятельств. Прежде всего, снижение в этом году добычи газа в Румынии. Это вынудило её закупить газа в три раза больше, чем обычно у РФ через Турцию. Газопровод из Ясс в Кишинёв таки построили. Есть ещё один через Украину, но собственником газотранспортной системы в самой Молдове является АО "Молдовагаз", где у "Газпрома" 50% акций и ещё 13% у властей Приднестровья. У правительства Молдовы лишь 35%. Такую конструкцию в 1999 г. выстроил тогдашний промосковский президент Петр Лучинский, за что и был денежно вознаграждён Кремлём. Фонд имени Лучинского чем-то занимается до сих пор.

У Майи Санду сейчас есть все основания произнести слово "национализация", которое так любят в РФ. Но она пока пытается использовать в интересах Молдовы войну между трубами "Газпрома", если продолжить аналогию с войной между башнями Кремля. Прекращение РФ подачи газа в Молдову, пока она снизила её на месяц до минимума, чтобы всё сразу не стало, приведёт к тому, что "Молдовагаз" из филиала "Газпрома" станет сугубо местной фирмой, поставляющей молдаванам украинский газ. Дочерняя её фирма "Молдоватрансгаз" с 600 сотрудниками и вовсе закроется, поскольку транзитировать ей будет нечего.

Что будет с филиалом "Газпрома" в республике Приднестровье – "Тираспольтрансгаз" вообще не понятно.

Москве придётся просить Киев о транзите газа в дома и теплицы этой "республики", иначе в них помидоры замёрзнут. Украина может отплатить Московии её же "монетой" – потребовать себе тоже хороший кусочек "природной ренты" и её снижения для Молдовы. Если РФ имеет право поднимать цену газа в 10 раз, то почему Украина не имеет такого же права поднять цену транзита в 50 раз для бывшей молдавской автономии в УССР, ныне именуемой республикой Приднестровья. Заодно напомнить Москве о том, что Крым и ОРДЛО пора вернуть.

Ультиматум РФ к Молдове влечёт за собой и такие же ультиматумы к самой России.

Пока Украина настроена весьма примирительно, и сообщила о снижении цен на транзит газа в ЕС, если РФ будет прокачивать его сверх нормы в 40 млрд. кубов в год. Но Кремль хочет войны и уже с 22 октября начал на предприятиях Молдовы акции против их якобы отключения от газа и остановки. В авангарде, конечно, коммунисты и Додон, пугающие молдаван безработицей и отключением отопления в квартирах.

Акции в ряде случаев ещё не состоялись, но СМИ в РФ пишут о них как о факте. Заодно запустили фейк о массе беженцев из Молдовы в ЕС, якобы решивших там перезимовать. Россияне забыли, что у Молдовы ещё с 2014 г. безвизовый режим с ЕС, и лихо пишут о тысячах запросов от молдаван на якобы их получение. Отключать предприятия тоже не планируется, для них вводят лишь лимит на газ.

Запуск этой кампании свидетельствует, Кремль начал широкомасштабную операцию по силовому свержению правительства в Молдове. Украинский газ ей помеха, поэтому славная Приднестровская "республика" будет его воровать по мере своих малых сил, как по просьбе Кремля, так и потому, что тот оставил её без газа своими трубопроводами в обход Украины. Сил у этой "республики" действительно мало, ни у неё, ни у Молдовы нет больших хранилищ газа. Тот же "Молдовагаз" хранил в Украине газ, купленный у РФ.

Приднестровцам хранить краденный газ в больших объёмах негде, можно только его потреблять, чем они с 1 ноября и смогут заняться, если Москва не договорится на днях о порядке и цене отбора ими газа из трубы в Молдову, и о том, чей они газ будут брать – российский или украинский.

Поскольку РФ с Молдовой о поставках не договорились, а в рамках их газ получало и Приднестровье, то ответ очевиден: будут красть наш газ. Премьер-министр Денис Шмыгаль логично направит в СНБО в ноябре вопрос, что делать с этой воровской "республикой". Так как на входе и выходе в Приднестровье есть две счётные станции, то установить, сколько оно украло газа – несложно.

Но "Газпром" будет этому мешать и подменять цифры, как подменяли их на думских выборах в РФ. Вероятно, СНБО и Кабмин не станут ждать 1 декабря и уже в середине ноября сообщат миру о краже Россией украинского газа.

"Далі буде", как говорят в Украине.

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