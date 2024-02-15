'Россия быстро восстанавливается': в Литве призвали страны НАТО не игнорировать угрозу

Россия считает соседние с ней государства частью своей "империи", поэтому эти страны всегда будут под угрозой российского вторжения. Полномасштабная война России против Украины может быть часть более масштабного плана Москвы.

Об этом сказал директор по оборонной политике Министерства обороны Литвы Вайдотас Урбелис, передает Business Insider. Он отметил, что Литва должна быть готова к вероятной российской агрессии.

Литовский чиновник отметил, что не смотря на большие потери России в Украине, сейчас в ее армии числится больше оккупантов, чем до вторжения. Также у вооруженных сил РФ есть огромный опыт ведения широкомасштабной войны, который следует рассматривать как часть планирования.

"Если вы посмотрите только на цифры, то увидите, что в вооруженных силах России сейчас больше людей, чем до вторжения в Украину", – отметил Урбелис.

Что касается военной техники, то оккупационные войска РФ также потеряли много единиц техники на поле боя в Украине, однако Москва, по его мнению, сможет очень быстро восстановится. Страна-агрессор уже увеличивает производство оружия, чтобы устранить дефицит, и пересматривает некоторые неэффективные тактики.

Урбелис заявил, что Литве стоит быть готовой к любой момент ответить России на ее агрессию до того момента, пока сработает механизм НАТО. В частности, готовность государства должна включать в себя размещение большего количества войск Альянса, увеличение расходов на оборону и усиление охраны границы.

Как сообщал OBOZ.UA, Служба внешней разведки Эстонии заявила, что Россия готовится к военному противостоянию с Западом в течение следующего десятилетия. Тем не менее, их может сдержать ответное наращивание вооруженных сил.

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