Российскую авиацию начали готовить к выводу из Сирии после падения режима Асада, – Z-блогеры

Россия готовится к выведению своей авиации из Сирии после падения режима диктатора Башара Асада. Российская военная авиация базируется на авиабазе Хмеймим в Латакии.

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При этом подготовку к выведению российские военные оттягивали до последнего и начали ее лишь после того, как повстанцы заняли столицу Сирии Дамаск. Об этом пишут ряд российских Z-блогеров.

В частности, о подготовке воздушно-космическими силами РФ к выведению техники с авиабазы в Хмеймим заявил автор Telegram-канала Fighterbomber Илья Туманов, позиционирующий себя капитаном ВКС РФ. При этом, отмечает он, личный состав авиабазы начали готовить к выводу лишь после того, как повстанцы взяли Дамаск.

"Почему это не было предусмотрено и готово еще три дня назад, вопрос риторический", — недоумевает Fighterbomber.

Эту авиабазу российские ВКС РФ заняли на неопределенный срок под предлогом "борьбы с ИГИЛ" в Сирии еще в 2015 году. Российские самолеты также использовали аэродромы в Пальмире и Хомсе, уже перешедшие под контроль оппозиционных сил.

Известно, что на Хмеймиме размещались десятки новейших российских истребителей, а также стратегические и фронтовые бомбардировщики. Защиту авиабазы обеспечивали системы ПВО С-400, С-200ВЭ, С-300, комплексы "Бук" и "Панцирь-С1".

По мнению Fighterbomber, из Сирии российские самолеты перебросят либо в РФ, либо в Африку.

Также пропагандист подчеркнул, что планов по "красивому уходу" из Сирии у командования РФ нет.

Он предполагал, что Россия могла попробовать достичь договоренностей с Турцией по поводу положения российских войск в Сирии после победы оппозиции и что Москве стоит учитывать возможный "удар в спину", а впоследствии заявил, что "усатый таракан" (видимо, так Fighterbomber именует президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана) "разрешил" России вывести войска из Сирии.

Подтверждает информацию о выведении сил с Хмеймима и Z-канал "Военный осведомитель" – с оговоркой, что речь может идти не о полном уходе России из Сирии, а о выводе на территорию РФ "лишних" сил, стянутых на территорию авиабазы со всей сирийской территории и лишь части техники.

В то же время, "Военный осведомитель" не исключает, что текущие события могут быть предвестниками чего-то более значительного.

Накануне издание The War Zone заметило на взлетно-посадочной полосе Хмеймима появление нескольких транспортников Ил-76 и Ан-124 "Руслан": на таких ВКС РФ ранее перебрасывали в Сирию тяжелую технику и ПВО. Также к взлету мог готовиться бомбардировщик Су-24.

"Признаки возможной эвакуации из российской авиабазы ​​Хмеймим в Сирии. На базу прибыло несколько грузовых самолетов: 3 Ил-76 и 1 Ан-124. Обычно там базируются Ан-72. Также на взлетной полосе, похоже, есть Су-24. Большой рост присутствия воздушных транспортников. Ожидайте большего", – отмечено в сообщении.

Еще утром 8 декабря сообщалось, что антиправительственные силы не совершали попыток атаковать российские пункты дислокации в Сирии и что в Тартусе и Латакии, где разместились силы ВМФ и ВКС РФ события ограничивались снесением местными жителями памятников отцу Башара Асада Хафезу в одноименных провинциях.

Однако после обеда российские паблики начали распространять видео с повстанцами с комментарем, что те якобы готовятся к атаке на Латакию, где размещена авиабаза Хмеймим.

Напомним, 3 декабря ряд OSINT-аналитиков обратили внимание на признаки того, что Россия выводит свои корабли с военно-морской базы в сирийском Тартусе. По их мнению, это свидетельствует о выводе флота из Сирии. Минобороны и МИД РФ при этом утверждали, что корабли якобы вышли на "запланированные учения" в Средиземном море.

База в Тартусе является единственным местом дислокации ВМФ РФ за пределами бывшего СССР. Она появилась в 1970-х и значительно расширялась с 2015-го года. Это единственный порт ВМФ РФ на Средиземном море, который имеет огромное значение для российской разведки.

Также сообщалось, что лидер оппозиции объявил о падении режима Асада. Он заявил, что "темная страница в истории Сирии закончилась", уведомил о мирном "трансфере" власти от действующего правительства к оппозиционным силам и пообещал, что новые власти не будут ни мстить, ни устраивать репрессии.