Российского корреспондента выгнали из Овального кабинета, где проходила встреча Зеленского с Трампом

В пятницу, 28 февраля, в Вашингтоне прошла встреча лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Они давали брифинг для СМИ из Овального кабинета в Белом доме, откуда выгнали российского корреспондента.

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Речь идет о представителе российского государственного информационного агентства ТАСС. Об этом сообщил в Х журналист The Independent Эндрю Файнберг.

"Среди тех людей, которых Белый дом сегодня впускает в Овальный кабинет с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, есть корреспондент ТАСС, российского государственного информационного агентства", – сначала написал он.

Позже Файнберг сообщил, что российский журналист не был в утвержденном списке медиа, но каким-то образом попал на брифинг. После того, как пресс-служба Белого дома узнала о присутствии, корреспондента ТАСС немедленно вывели.

"Как только сотрудникам пресс-службы стало известно, что он находится в Овальном кабинете, его выпроводила пресс-секретарь", – отметил Файнберг.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский вступил в публичную ссору с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, в которую вмешался Дональд Трамп. Это произошло во время общения лидеров Украины и США с журналистами в лобби западного крыла Белого дома.

Также президент Владимир Зеленский высказался о гарантиях безопасности для Украины. Он подчеркнул, что наша страна не согласится на прекращение огня без гарантий.

Кроме того, глава государства четко очертил, кто должен присутствовать на переговорах по завершению войны. Это война России против Украины, а не война между США и Россией, подчеркнул Зеленский.

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