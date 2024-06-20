Российский воздушный шар залетел в небо Польши: что известно

В четверг, 20 июня, российский воздушный шар зашел с территории РФ в воздушное пространство Польши. Она залетела в чужую страну из Калининградского района.

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Об этом сообщила RMF FM, ссылаясь на информацию Оперативного командования польских Вооруженных сил. В армии заверили, что этот предмет не представляет угрозы для людей.

Отмечается, что это был гражданский воздушный шар в форме дирижабля, появившийся над территорией Польши примерно в 15:30.

Воздушный шар сорвался с троса и залетел в воздушное пространство Польши со стороны Калининградской области. О вероятности проникновения объекта в этот район ранее сообщали службы РФ", – говорится в сообщении Оперативного командования.

Военные отметили, что воздушный шар двигался в воздушном пространстве Варминско-Мазурского воеводства к востоку. В Командовании отметили, что этот предмет "постоянно контролируется радиолокационными станциями" и, вероятно, через несколько часов пуля покинет воздушное пространство Польши.

"Воздушный шар не представляет угрозы безопасности жителей района, в котором он двигается, и Оперативное командование постоянно контролирует развитие ситуации", – заверили польские военные.

Воздушный шар могли увидеть местные жители у границы с Беларусью, поскольку именно в эту сторону направлялся объект.

Издание отмечает, что на территорию Варминско-Мазурского воеводства неоднократно заходили воздушные шары. Но на этот раз в польском командовании не сообщили, какой это тип шара и может ли он выполнять, например, разведывательные задачи над территорией РП.

Как сообщал OBOZ.UA:

В Польше регулярно поднимают в воздух истребители для обеспечения воздушного пространства из-за обстрела Россией территории Украины. Соседняя страна задействует свою авиацию во время масштабных воздушных тревог в Украине.

В марте в ходе массированной атаки по Украине российская ракета залетела на территорию Польши. Объект вошел в польское воздушное пространство в районе города Осердув.

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