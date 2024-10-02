Российский видеохостинг Rutube удалили из Google Play: что происходит

Программа российского видеохостинга Rutube исчезла из магазина приложений для Android Google Play. При попытке найти это приложение поиск выдает только программы "Студия Rutube", VK Video и YouTube

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Об этом пишет The Moscow Times, ссылаясь на информацию пресс-службы Rutube. Там отметили, что Google Play пытается заблокировать приложение почти во всех странах, кроме США.

В пресс-службе Rutube назвали такую ситуацией "забавной неразберихой", ведь вместо введения жестких санкций приложение внезапно стало доступным только в Соединенных Штатах.

Видеохостинг RuTube, который российские власти продвигают в качестве замены YouTube, еще в июне был удален из магазина приложений App Store.

Rutube объяснил это санкциями американской компании. После начала российского вторжения в Украину Apple требует от Rutube скрыть материалы российских пропагандистских СМИ в iOS-версии программы.

Rutube – российский видеохостинг, запущенный в 2006 году, является частью медийных активов "Газпром-медиа" и управляется компанией ООО "Руформ".

Напомним, с недавних пор у России возникли проблемы с доступом к YouTube. Это произошло потому, что в РФ намеренно замедляют работу популярного видеохостинга. Замедление происходит через специализированное оборудование (ТСПУ), установленное на сетях операторов и контролируемое Роскомнадзором.

Как сообщал OBOZ.UA:

Сразу после полномасштабного вторжения в Украину YouTube заблокировал российские пропагандистские каналы в Украине. Под запрет попали "Первый канал", "Россия 24" и "Россия 1", TASS, "РИА Новости", РБК, "Телеканал Звезда".

А в начале февраля 2024 года YouTube заблокировал около сорока каналов российских региональных государственных телевизионных и радиовещательных компаний. Под блокировкой оказались телерадиовещательные компании Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Белгорода, Мурманская, Пскова, Вологды, Читы, Иваново и других городов.

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