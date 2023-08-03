Российский 'Шахед', летевший на Измаил, упал на территории Румынии – СМИ

Во время российской атаки на порт в Измаиле на Одесщине запущенные оккупантами иранские дроны пролетали над территорией Румынии. Один из них упал в румынском повете Тулча.

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Дрон, по словам очевидцев, рухнул в лесу, поиски его обломков пока не увенчались успехом. Об этом пишет румынское издание Digi24

Мэр коммуны Чаталкиой в повете Тулча Тюдор Чернега рассказал изданию о жалобах местных жителей на то, что ранним утром 2 августа над их домами пролетали иранские дроны-камикадзе, которые РФ запускала по украинскому Измаилу. По его словам один из дронов упал на румынской территории, пока поиски его обломков не увенчались успехом.

"Местные жители несколько раз сообщали, что беспилотники пролетели по прямой над домами в Чаталкиой. Было очень страшно. Обломков упавшего дрона найти не удалось. Но есть свидетельства как местных жителей, так и моряков, о падении беспилотника в лесу. Мы искали его обломки, но ничего не нашли: в чаще леса вести поиски очень сложно", – заявил Чернега.

Он также добавил: очевидцы уверяли, что дроны летели с разных направлений. Мэр предположил, что так россияне пытались "сбить с толку ПВО".

"Когда прошел слух, что дрон упал на нашу территорию, возникла паника, потому что точность у них невысокая. Люди были напуганы, в некоторых домах вылетели окна. Из-за болотистой местности ударная волна распространялась очень сильно, создавая ощущение землетрясения. Когда люди увидели, что стреляют из пулеметов (пытаясь сбить дроны. – Ред.), паника разгорелась еще больше. Сегодня все возвращается на круги своя. Никогда не было таких проблем так близко, раньше запускали ракеты, но не так близко. Сейчас дрон упал в 300 метрах от дома мужчины", – сказал Чернега.

Напомним, ранее премьер Румынии Марчел Чолаку отреагировал на угрозы коллаборанта Сальдо взорвать мост через Дунай. Глава румынского правительства подчеркнул, что подобные заявления в адрес Румынии, являющейся членом НАТО, неприемлемы, и напомнил, что удары по гражданской инфраструктуре являются военным преступлением.

Также румынское минобороны 24 июля осудило атаки РФ на портовую инфраструктуру Украины, в частности, в расположенных неподалеку от украинско-румынской границы Измаиле и Рени, а также агрессивную войну России в целом.

При этом тогда в оборонном ведомстве Румынии не увидели угрозы для национальной территории или национальных вод страны.