Российский пропагандист Соловьев предложил выдать Протасевича "ДНР"

Российский пропагандист Владимир Соловьев предложил выдать "ДНР" задержанного в Минске белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

Об этом главный рупор Кремля заявил в прямом-эфире своего ток-шоу, рассказал украинский политолог Александр Голобуцкий у себя в Telegram-канале.

Соловьев захотел, чтобы Протасевича там "судили" за преступления, которые он "совершил против народа Донбасса". По словам пропагандиста, это было бы "красиво".

"А вот бы его выдали в ДНР! Чтобы его там и судили за преступления, совершённые против народа Донбасса. Было бы, кстати, показательно и красиво", – сказал Соловьев на российском телевидении.

"То ли Протасевич по какой-то причине вызывает действительно лютую ненависть у Кремля и Лукашенко, то ли просто время подкармливать ручных людоедов "ЛДНР", а украинских пленных не хватает", – прокомментировал Голубицкий.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, российский пропагандист Константин Придыбайло публично призвал к физической расправе над Романом Протасевичем и его соратниками. Более того, он прямо заявил, что был бы рад отравлению молодого человека.