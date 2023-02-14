Российский инженер, разрабатывавший бомбардировщик Ту-160, попросил убежища в США в обмен на военные секреты – СМИ

В США прибыл российский инженер, который якобы работал на предприятии по производству стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Казани. Он заявил, что готов предоставить секретные сведения в обмен на политическое убежище.

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Об этом сообщает Yahoo News, ссылаясь на источники в американском правительстве. Отмечается, что ныне в РФ проводят программу модернизации Ту-160М, которая должна позволить запускать ракеты "Кинжал", и чиновники считают, что россиянин может обладать ценными данным не только о производстве, но и других тайнах российского военно-промышленного комплекса.

Согласно отчету Таможенной и пограничной службы, который получили журналисты, гражданин РФ прибыл на границу США в конце декабря 2022 года. На пост он подъехал в бронированном внедорожнике вместе со своей семьей: они заявили, мол, опасаются за свою жизнь, "так как участвовали в антипутинских акциях и протестах".

Пограничникам инженер также сказал, что у него есть информация, которая "может заинтересовать американское правительство", поскольку с 2018 по 2021 годы работал на производстве на авиационном заводе Туполева в Казани (Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова является филиалом ПАО "Туполев". – Ред.).

"Он описал тип самолета как "штурмовик" и сказал, что он назывался Ту-160 "Белый лебедь" – самый большой военный самолет", – процитировало издание своего источника.

Сами журналисты отметили, что информация россиянина может быть интересной для США, поскольку несколько лет назад в РФ стартовали работы по модернизации Ту-160, а также строительства новых самолетов. По словам представителя военной разведки, сведения инженера могут быть полезны, чтобы разузнать подробности модернизации стратегического бомбардировщика.

"Конечно, мы хорошо знаем российский бомбардировщик. Но спецификации, настоящие характеристики, ядерные возможности – определенно есть вещи, о которых нам было бы интересно услышать, если этот парень заслуживает доверия. Самое главное: они переоборудовали его для гиперзвуковых ракет?" – поделился со СМИ военный чиновник.

Издание добавило, что это важно, так как в мире на данный момент не существует эффективных средств для перехвата гиперзвуковых целей.

Вместе с тем отмечается, что в отчете Таможенной и пограничной службы США полностью указали имя инженера, и у многих это вызывает опасения относительно его безопасности. Журналисты не публиковали данные россиянина, добавив: если информация, о которой он заявил, подтвердится, его передадут в руки ФБР (хотя источники указали, что это уже случилось), чтобы обезопасить пребывание в США и проводить допросы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре 2022 года Россия перебросила стратегические бомбардировщики ТУ-160 и ТУ-95 к границам Финляндии. На базе "Оленья", расположенной на Кольском полуострове, было зафиксировано значительное количество военной техники, включая тактическое и стратегическое ядерное оружие.

В то же время, по данным Defense Express, страна-агрессор хочет достроить модернизированные Ту-160 и Ту-22М3 из советских "заготовок", потому что испытывает проблемы с авианосителями для крылатых ракет, которыми наносит удары по Украине. Количество фактически боеготовых самолетов стратегической авиации РФ значительно меньше заявленной "на бумаге".

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