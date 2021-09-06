Российские тролли атаковали десятки западных изданий: названа главная цель кампании

Специалисты по безопасности и изучению преступности Кардиффского университета в Британии обнаружили, что 32 новостных интернет-изданий попали под атаку искусственно созданных аккаунтов. Они массово комментировали новостную повестку Запада, а поздней на основе этих комментариев российские СМИ формировали публикации и статьи.

Как сообщило издание ВВС, направленность этих активных высказываний направлена на поддержание имиджа России и лично ее президента Владимира Путина. В список "мишеней" вошли известные британские издания Mail Online, Express и Times.

В качестве примера, ученые Кардиффа привели русскоязычный материал о насильственной смене режима в Кабуле. "Талибан" – запрещенная в России организация, ситуация в Афганистане представлена как крушение либеральных ценностей и неспособность НАТО обеспечить безопасность, как минимум, своим "подопечным".

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"И это только один из 18 обнаруженных нами новостей. Мы выявили 242 имеющих отношение к России материала, к которым были опубликованы провокационные пророссийские или антизападные комментарии", – указали авторы статьи.

Как сообщал OBOZREVATEL, боевики "Талибана" целиком захватили провинцию Панджшер, которая была последней под контролем сил сопротивления Афганистана.