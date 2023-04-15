Российские шпионки вербуют через Tinder военных и политиков Германии – разведка

Российские спецслужб РФ используют сервис знакомств Tinder для вербовки военных и политиков Германии. Путем построения отношений с влиятельными лицами шпионки надеются получить нужную им информацию.

Видео дня

Особенно их интересуют данные о ФРГ и войне в Украине. Об этом пишет немецкая газета Die Welt, ссылаясь на заявление Службы военной контрразведки Германии.

Как отмечается, спецслужбы России "ведут себя агрессивно в Германии". Немецкие власти предупреждают не только о кибератаках, но и о "любовных ловушках" для военных на платформах знакомств.

"Tinder пытается привлечь людей, готовых любить. Это означает: просто проведите вправо по экрану мобильного телефона, где уже ждет партнер вашей мечты. Или российская спецслужба", – пишет Die Welt.

По информации газеты, шпионки РФ "начинают общение и назначают свидание политикам и сотрудникам Бундесвера в Tinder".

Особенно таких девушек интересуют данные о ФРГ и войне в Украине. Эту проблему уже подняли на специальном совещании в Германии с участием представителей нескольких стран НАТО.

"Сотрудники разведывательных служб РФ используют соцсети, чтобы намеренно установить контакты с военными Бундесвера, попытаться выведать информацию или, по возможности, завербовать их", – заявили в Службе военной контрразведки Германии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В начале года в Германии разоблачили агентов РФ, которые пытались настроить Берлин против Украины. Они устраивают акции, на которых призывают правительство Германии сменить прозападный вектор.

– На днях СБУ задержала на Сумщине агента РФ, который искал слабые места на границе. Его поймали с поличным.

– Бывший офицер ГРУ РФ из Якутска Владислав Аммосов перешел на сторону Украины. Он заявил, что не может спокойно смотреть на то, что происходит в его стране.

– Хакеры взломали данные сотрудника ГРУ РФ Сергея Моргачева. Он родился в Киеве, но всю жизнь работает на Москву, в частности курирует хакерскую группировку, которая в 2016 году взломала сервера Демократической партии США.