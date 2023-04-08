''Российские пенсионерки умерли от страха'': росСМИ выдали ''феерическую'' пугалку о порядках в Латвии

Российская пропаганда отличилась новой манипуляцией об "ужасах" в Латвии – фанатов "русского мира" возмутило, что власти страны обязали выучить государственный язык бывших "неграждан" родом из РФ, которые в свое время автоматически получили постоянный вид на жительство в Латвии. Заявляется, что две женщины-пенсионерки якобы умерли после того, как посетили курсы латышского языка, потому что очень боялись экзамена и что их депортируют.

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Одно из прокремлевских изданий на полном серьезе выпустило статью с заглавием "Русские пенсионерки в Латвии умерли от страха". Сказано, что у одной из бабушек случился сердечный приступ, у второй – инсульт. Роспропаганда упустила из виду, что россиянки были в очень пожилом возрасте. "Журналисты" раздувают более интересную версию – мол, организм не выдержал из-за стресса.

"Пенсионерки переживали, что не сдадут экзамен и их выгонят из страны. Плакали, не могли сконцентрироваться", – процитировало СМИ некую Юлию, тетя которой, как утверждается, вместе с покойными учила язык на курсах в одной группе.

Прокремлевское издание прямо заявляет о том, что старики-россияне никак не смогут сдать экзамен, потому что не знают латышский несмотря на то, что большую часть жизни прожили в этой стране.

Мол, ситуация просто "немыслимая", потому что "правительство не дало пенсионерам спокойно умереть".

Интересно, что в тексте пропагандисты признают: возвращаться в "великую" РФ россияне почему-то не хотят.

"Естественно, большинство стариков не сдадут экзамен. Надеемся, что дело не дойдет до депортации. Возвращаться на историческую родину они не горят желанием", – заявила Ванесса из Даугавпилса.

В целом в статье есть много интересных комментариев. Например, россияне плачутся, что в Латвии они не могут свободно пользоваться русским везде, где хотят. Но в то же время упоминается и тот факт, что в самой РФ для получения вида на жительство тоже нужно сдать комплексный государственный экзамен на знание госязыка.

"Куда бы ты не сунулся [в Латвии], теперь везде требуется знание языка. На улице, в магазинах, на приеме врача все реже можно встретить добрых людей, которые поговорят с вами на русском. Чаще сталкиваешься с откровенной неприязнью, латыши отказываются переходить на русский", – хныкает некая Диана.

Марта, которая живет в Даугавпилсе 35 лет, считает, что наступает катастрофа: "Люди до 80 лет жили без знания языка, а тут бац – и сдавай экзамен. Зачем, если человек просто доживает свой век? Мы же не попугаи, а люди".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 16 марта в Украину с официальным визитом приезжал премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш. Он заверил, что его страна и вся Европа будут поддерживать украинцев в войне против российского агрессора.

– Президент Латвии Эгилс Левитс заявлял, что мир теряет страх перед РФ. Все государства должны работать над над, чтобы привлечь Кремль к ответственности за полномасштабное вторжение в Украину и преступления против украинцев.

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