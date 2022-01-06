Российские 'миротворцы' заходят в Казахстан: Климкин объяснил игру Токаева

Вовлечение России в процесс подавления протестов в Казахстане является попыткой президента страны Касима-Жомарта Токаева играть в собственную игру. Последующая судьба протестов зависит от ряда факторов.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL озвучил министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин. "Я считаю, что это сознательный шаг Токаева, который пока что способен контролировать ситуацию в стране", – отметил дипломат.

"Для него очень важно, чтобы Россия не играла на повышение ставок на фоне протестов в Казахстане. Ему нужно, чтобы Россия была в его игре, а не игралась в свою", – сказал он.

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По оценкам Климкина, в настоящее время в Казахстане идет перезагрузка властных элит и, "возможно, геополитическое перепозиционирование Казахстана", "идет геополитическая игра – и российская, и китайская". "Поэтому для Токаева было бы очень важно продемонстрировать, что происходящее не приблизит Казахстан к Китаю ", – пояснил он.

По мнению дипломата, приглашение в страну российских "миротворцев" является в большей степени политическим жестом, чем реальным способом подавления протестов.

Говоря о судьбе протестов в Казахстане, он отметил, что она будет зависеть от нескольких факторов, в частности, от того, появятся ли реальные лидеры и "толковые требования".

"Я думаю, что руководство Казахстана найдет возможность говорить со значительным количеством протестующих. Там нет внятной идеологии, нет внятных требований. Пока там есть разные группировки, там много эмоций", – констатировал он.

Как писал OBOZREVATEL, на фоне протестов в Казахстане Токаев обратился к странам ОДКБ за помощью. Россия начала переброску военного контингента в эту страну.