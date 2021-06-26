Российские корабли устроят новые стрельбы возле авианосца Британии

Российские военные корабли проведут учебные стрельбы вблизи ударной группы британского военно-морского флота. Возглавляет ее авианосец Queen Elizabeth.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на сообщение о зонах ограничения полетов NOTAM. Согласно координатам, запуски корабли РФ будут производить запуски будут производиться к югу от Кипра.

По данным британского оборонного ведомства, в этом же районе до 30 июня на борту Queen Elizabeth будет находиться авиация, которая наносит удары по боевикам в Ираке и Сирии.

В то же время Минобороны РФ объявило о начале учений на востоке Средиземного моря, в которых примут участие также подводные лодки и авиация.

Видео дня

Напомним, что военные РФ якобы открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца "Дефендер". В РФ заверили, что корабль вошел в их территориальные воды в Черном море в районе мыса Фиолент оккупированного Крыма.

В ответ в Министерстве обороны Британии заявили, что российские военные не проводили предупредительные выстрелы в сторону Defender и выразили уверенность, что это могли быть учения.

Позднее была показана траектория движения. Согласно ей, корабль осуществлял обычный транзит из Одессы в Грузию через Черное море и двигался по международно признанному коридору.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ФСБ РФ опубликовала видео момента стрельбы по британскому кораблю.