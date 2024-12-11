Российские агенты хотели похитить журналиста Грозева и главного редактора The Insider Доброхотова в Лондоне: всплыли подробности

В Лондоне раскрыта попытка похищения российскими агентами известных журналистов Христа Грозева и Романа Доброхотова. Группа шпионов из пяти граждан Болгарии работала на российскую разведку и осуществляла операции по сбору разведывательных данных в нескольких европейских странах.

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Об этом сообщают BBC и The Telegraph. На судебном процессе в Лондоне были представлены детали заговора.

Согласно материалам дела, российские агенты планировали похищение главного редактора The Insider Романа Доброхотова в рамках операции под кодовым названием "Рыбацкая лодка". Согласно плану, журналисту предстояло похитить и вывезти за пределы Великобритании на лодке. Также рассматривались более радикальные варианты, в частности инсценировка его гибели, например, из-за несчастного случая. Однако эти идеи были отклонены из-за сложности реализации.

Кроме Доброхотова, целью агентов был журналист Христо Грозев, также известный своими громкими расследованиями, в частности, по деятельности российских спецслужб.

Координатором заговора следствие называет австрийского бизнесмена Яна Марсалека, связываемого с российской разведкой. Непосредственным руководителем группы был Орлин Русев. В состав шпионского отделения также входили Бизер Джамбазов, Катрин Иванова, Ваня Габерова и Тихомир Иванчев.

Русев и Джамбазов уже признали свою вину в шпионаже, в то время как другие члены группы отрицают обвинения.

Вероятно, журналисты Христо Грозев и Роман Доброхотов стали объектами интереса российской разведки из-за своей профессиональной деятельности. The Insider и Bellingcat, с которыми сотрудничает Грозев, публиковали резонансные расследования, в частности, об отравлении Сергея Скрипача в Солсбери. Такие расследования привлекли внимание спецслужб, видевших в журналистах угрозу.

Напомним, в среду, 6 декабря, в США в центре Нью-Йорка произошло дерзкое нападение на Брайана Томпсона, гендиректора ведущей американской компании в области медицинского страхования UnitedHealthcare. Его застрелили на Мангеттене вблизи гостиницы New York Hilton, где он должен был выступить на конференции инвесторов.

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