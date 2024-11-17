Российская 'оппозиция' устроила в Берлине акцию протеста: якобы хотят окончания войны. Фото и видео

В столице Германии Берлине в воскресенье, 17 ноября, проходит антивоенный марш, который организовали российские оппозиционеры Юлия Навальная, Владимир Кара-Мурза и Илья Яшин. Участники акции требуют вывести войска РФ из Украины, освободить политзаключенных и судить диктатора Владимира Путина как военного преступника.

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Как передает корреспондент OBOZ.UA, марш начал собираться у Потсдамской площади и должен пройти до Бранденбургских ворот. Несколько тысяч участников скандировали "Нет войне", "Россия без Путина", "Россия будет свободной", а также "Жыве Беларусь".

Полиция к началу марша оценила количество участников в 1800 человек.

Вдова российского оппозиционера Алексея Навального Юлия Навальная выступила на акции с импровизированной трибуны. Она поблагодарила собравшихся за участие в марше.

"Я впервые выступаю на столе, но если нужно залезть на стол, чтобы сказать, что Путин – убийца, я залезу на стол и скажу: "Путин – убийца!" – сказала Навальная.

Она добавила, что на митинги нужно ходить "как на работу":

"Мы должны приходить и приходить, приходить и бороться против путинского режима".

В свою очередь российский оппозиционер и бывший политзаключенный Илья Яшин заявил, что Путин – военный преступник, и призвал не ассоциировать его со всей РФ.

По его словам, Путину место в тюрьме.

А Владимир Кара-Мурза, также российский оппозиционер и бывший политзаключенный Кремля, заявил, что участники марша требуют отставки Путина, предания его суду, ухода войск РФ из Украины.

Многие пришли на марш с сине-желтыми и бело-сине-белыми флагами (символ протеста против вторжения РФ в Украину).

По меньшей мере два участника пришли с флагами РФ, от одного потребовали убрать триколор, мужчина в ответ сказал, что принес флаг России, поскольку это митинг российской оппозиции.

В конце Яшин спросил толпы: "Вы придете еще?", ему ответили: "Да".

Акция закончилась выступлением группы "Каста", участники которой спустились со сцены в толпу.

Как сообщал OBOZ.UA, на прошлой неделе в Лиссабоне украинские активисты сорвали выступление Юлии Навальной. Во время ее речи включили сигнал воздушной тревоги, а также кричали лозунги Stop Russia и Stop the War, призывая к прекращению войны.

Ранее Навальная заявила, что она не уверена в необходимости военной помощи Западу Украине, поскольку западные "бомбы попали и по россиянам". В то же время, она настаивает, что войну развязал Путин и ее следует немедленно закончить, а войска РФ вывести из Украины.