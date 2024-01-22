Родственники заложников ХАМАС сорвали заседание парламента Израиля: что происходит

В Израиле в понедельник, 22 января, группа родственников заложников, захваченных террористами ХАМАС в Газе, ворвалась на заседание парламентского комитета в Иерусалиме. Они требовали от законодателей приложить максимум усилий для освобождения их близких.

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Об этом пишет Reuters. Издание отмечает, что такие действия сигнализируют о растущем внутреннем несогласии граждан Израиля на четвертом месяце войны.

Участники акции держали в руках фото заложников и таблички с надписью: "Вы не будете сидеть здесь, пока они там умрут". Митингующие громко скандировали: "Освободите их сейчас, сейчас, сейчас!"

Одна из женщин, держа в руках фотографии трех оказавшихся среди заложников членов семьи, со слезами на глазах восклицала: "Я хочу вернуть хотя бы одного из них живым!"

Усилия США, Катара и Египта по посредничеству в очередном освобождении заложников далеки от того, чтобы согласовать стремление Израиля уничтожить ХАМАС и требование ХАМАСа, чтобы Израиль вышел из Газы и освободил из своих тюрем всех палестинцев, включая высокопоставленных боевиков.

Судьба заложников, 27 из которых, по словам Израиля, погибли в секторе Газа, с начала военных действий волновала всю страну. Но родственники опасаются, что усталость от войны может снизить это внимание. Сегодня демонстрации, первоначально пропагандировавшие национальное единство, становятся более агрессивными.

Родственники заложников и их единомышленники также начали разбивать лагеря у прибрежного дома премьер-министра Биньямина Нетаньяху, а также у здания Кнессета.

"Мы не оставим его, пока не вернутся все заложники", – говорят они.

Регулярные митинги в выходные с требованием освобождения заложников в последние недели подкреплялись демонстрациями, призывающими к выборам, которые могут свергнуть действующее правительство.

Антиправительственные протесты, поразившие страну в 2023 году, прекратились после нападения ХАМАС 7 октября. Израильтяне отвергли политические разногласия и сплотились вокруг поддержки армии.

Но на фоне продолжающейся четвертый месяц разрушительной войны призывы к смене руководства становятся все сильнее.

В субботу, 20 января, тысячи людей протестовали в Тель-Авиве, Хайфе и Иерусалиме, призывая к выборам. В Тель-Авиве некоторые ненадолго заблокировали шоссе.

В понедельник протестующие ворвались в Кнессет во время заседания финансового комитета. Парламентская охрана, которая при других обстоятельствах быстро справилась бы с митингующими, сейчас лишь пыталась заблокировать участников акции, но потом осталась в стороне от событий.

Глава комиссии Моше Гафни, возглавляющий ультраортодоксальную еврейскую партию в коалиции Нетаньяху, пытался успокоить протестующих.

"Выкуп пленных является важнейшей заповедью в иудаизме, особенно в том случае, когда есть срочная потребность сохранить жизнь. Но выход из коалиции ничего не даст", – сказал он.

Издание отмечает, что родственники заложников ворвались в парламент после того, как Нетаньяху сказал им, что ХАМАС не сделал никакого серьезного предложения по освобождению их близких после того, как он отклонил условия, выдвинутые террористами по поводу прекращения войны, включающие полный выход Израиля и оставление ХАМАС у власти в Газе.

Возле дома Нетаньяху в Иерусалиме на улице под названием Азза, что на иврите означает "Газа" Форум семей заложников и пропавших без вести устроил митинг с призывом к продвижению соглашения об обмене.

"Если премьер-министр решит принести в жертву заложников, он должен честно поделиться своей позицией с израильской общественностью", – говорится в заявлении митингующих.

Как сообщал OBOZ.UA:

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ не намерен прекращать боевые действия в секторе Газа для того, чтобы освободить заложников. Также глава правительства отверг идею Белого дома по созданию двух государств для урегулирования конфликта.

20 января тысячи людей в Израиле вышли на акции протеста с требованием к правительству Беньямина Нетаньяху приложить максимум усилий для освобождения заложников, удерживаемых террористами ХАМАС. В настоящее время более 130 заложников находятся в секторе Газа палестинскими террористами после нападения 7 октября 2023 года.

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